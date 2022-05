Goed nieuws voor mensen die vinden dat de Nederlandse stem van Google Maps niet om aan te horen is. Er is een Vlaamse stem voor België in de maak, die wellicht ook wat meer bij de Nederlanders in de smaak valt.

Er zijn mensen die Google Maps zonder stemnavigatie gebruiken, omdat de snerpende Nederlandse stem ze té veel door merg en been gaat. Gelukkig kun je altijd nog naar een andere navigatie-app op je iPhone uitwijken, maar ja… het zou toch mooi zijn als je alle functies van Google Maps kunt gebruiken zonder dat je je eraan hoeft te ergeren. Onze collega’s van Androidworld ontdekten dat er een Vlaamse stem voor Google Maps aan komt, die op sommige momenten al te horen is. De stem is nog niet helemaal af en een uitrol kan nog wel even duren.



Een maand geleden merkte een Vlaamse automobilist al dat Google Maps soms een andere stem liet horen, met name op momenten dat de internetverbinding weg viel. Door over te schakelen op offline navigatie was de stem te horen. Inmiddels zijn er meer mensen die de stem hebben gehoord, al gebeurt het niet altijd tijdens het navigeren. Dat wekt de indruk dat het om een fout gaat en dat Google er nog niet klaar voor is de stem officieel te in gebruik te nemen of te testen. De navigatiestem voor België is trouwens vrouwelijk, net als die van Nederland.

Het is (ook voor Android-gebruikers) nog niet mogelijk om via de instellingen van de app de navigatiestem te wijzigen. Google beantwoordde in 2020 al eens een vraag hoe je de ‘onprettige Nederlandse stem‘ van Google Maps zou kunnen wijzigen. Er werd gesproken over een nieuwere stem, maar eerlijk gezegd werden we er niet veel wijzer van. De stem wijzigen kan nog steeds niet.

Amerikanen kunnen dat wel: zij kunnen in Google Maps op het accounticoon tikken en vervolgens naar Instellingen > Navigatie gaan. Onder het kopje ‘Geluid en stem’ kunnen zij een andere stem kiezen, bijvoorbeeld Amerikaans Engels of Brits Engels. bij Google Assistent is het al langer mogelijk om een Belgische stem te kiezen. Nu maar hopen dat de nieuwe stem zodanig in de smaak valt, dat de Nederlanders er ook massaal mee gaan rijden…