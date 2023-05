Alweer vier jaar geleden verscheen de eerste versie van Flitsmeister voor CarPlay. Sinds die tijd focust de app zich steeds meer op andere zaken dan flitsmeldingen. Niet veel later kreeg Flitsmeister namelijk ook een parkeerfunctie, zodat je via de app kan betalen voor je parkeeracties. De CarPlay-app en parkeerfunctie komen nu samen, want met de nieuwste versie van Flitsmeister kun je nu via CarPlay parkeren.



Parkeren met Flitsmeister CarPlay

De nieuwe functie is nu beschikbaar in versie 10.30. Heb je Flitsmeister open op je CarPlay-scherm, dan verschijnt er automatisch een P op het scherm als je in een geschikte parkeerzone staat. Vervolgens hoef je alleen maar op deze knop te tikken en op Start parkeren te tikken. In het scherm dat verschijnt zie je nog de huidige zone waar je in staat en het kenteken waarvoor je de parkeeractie start. Ook het stoppen van de parkeeractie kun je doen via CarPlay. Zodra je terugkomt in de auto en Flitsmeister in CarPlay opstart en wegrijdt, krijg je vanzelf een melding waarmee je de parkeeractie kan stoppen. Het parkeerbedrag wordt vervolgens automatisch in rekening gebracht via je parkeeraccount.

Parkeren met Flitsmeister is beschikbaar in heel Nederland en België. De verkeersapp werkt hiervoor samen met het Belgische bedrijf 4411. Per parkeeractie betaal je €0,35 transactiekosten, bovenop het daadwerkelijke parkeerbedrag. Bij het registreren voer je je kenteken in en je kan zonder extra kosten meerdere kentekens aan je account toevoegen. Je betaalt je parkeeracties via je gekoppelde creditcard, een automatische incasso of via je KPN-factuur als je KPN-klant bent. Dat geldt voor alle parkeeracties die je via Flitsmeister doet, dus zowel via de iPhone-app als via CarPlay.

Flitsmeister is de tweede CarPlay-app die het in Nederland mogelijk maakt om te betalen voor parkeren. Welke andere mogelijkheden er zijn, lees je in onze gids over parkeren met CarPlay.