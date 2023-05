WhatsApp werkt aan een functie waarmee je chats van de ene iPhone over kan zetten naar een andere iPhone, zonder dat je een backup in iCloud hoeft te gebruiken. Dit komt vooral van pas als je geen iCloud-opslagruimte meer hebt om je chats in te bewaren.

Het overzetten van je WhatsApp-gesprekken van de ene iPhone naar de andere is voor de meeste mensen redelijk eenvoudig. Zodra je je iCloud-backup van je oude iPhone op je nieuwe zet, worden ook al je WhatsApp-gesprekken meegenomen. Daarnaast kun je ook nog een losse WhatsApp-backup in iCloud bewaren, als je alleen de WhatsApp gegevens over wil zetten. Maar in beide gevallen ben je afhankelijk van iCloud. Dat is onhandig als je geen iCloud-opslag meer hebt en niet wil betalen voor extra iCloud-opslag. WhatsApp komt daarom met een functie waarmee je je gegevens rechtstreeks van de ene iPhone over kan zetten naar de andere, zonder iCloud.



Rechtstreeks WhatsApp overzetten zonder iCloud

De nieuwe functie is ontdekt in de nieuwste beta van WhatsApp en is al voor de eerste gebruikers met de Testflight-versie van WhatsApp beschikbaar. De nieuwe optie is te vinden bij Instellingen > Chats > Zet chats over naar iPhone. De functie maakt gebruik van een QR-code. Zodra je het proces op de huidige iPhone start, download je WhatsApp op de andere (nieuwe) iPhone en voer je je telefoonnummer in. Vervolgens wordt er op het nieuwe toestel een QR-code getoond, die je met je huidige (oude) iPhone moet scannen. Vervolgens worden alle chats, media en andere gegevens rechtstreeks overgezet van de ene iPhone naar de andere.

De functie komt dus van pas als je niet meer genoeg iCloud-opslag hebt om een (nieuwe) backup van WhatsApp te maken. Gebruikers die alleen de gratis 5GB iCloud-opslag hebben, kunnen de ruimte dan gebruiken voor andere gegevens en toch hun WhatsApp-chats overzetten naar een nieuw toestel. Hou er wel rekening mee dat je voor het backuppen van je chatgeschiedenis wel nog altijd iCloud nodig hebt. Gaat je huidige iPhone stuk of raak je hem kwijt en heb je geen WhatsApp-backup in iCloud, dan ben je dus alle data kwijt. Het is dan ook geen vervanging van het maken van een backup, maar kan wel van pas komen als je geen nieuwere backup kan maken en toch de gegevens over wil zetten.

De functie wordt momenteel nog uitgerold bij betatesters en zal ergens de komende weken beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Lees ook onze tip over het overzetten van WhatsApp-gesprekken voor alle andere mogelijkheden die er op dit gebied zijn.