Flitsmeister waarschuwt je voor flitsers, maar ook voor files, ongevallen en andere verkeerssituaties. In dit artikel zetten we de beste tips voor Flitsmeister voor je op een rijtje, zodat je nog meer uit de app haalt.

Flitsmeister-tips

Je gebruikt Flitsmeister misschien alleen voor de meldingen van flitsers, maar er is veel meer mogelijk. De app zorgt er ook vooral voor dat je veiliger rijdt. Deze Flitsmeister tips die de app nog beter maken kende je misschien nog niet. Gebruik wel altijd een autohouder als je Flitsmeister onderweg gebruikt. De app is geschikt voor Nederland én België. Ga je touren door Europa, bekijk dan op de website van Flitsmeister in welke landen bepaalde functies werken.

#1 Automatisch starten en stoppen

Het fijne van Flitsmeister is dat je bijna geen actie hoeft te ondernemen, omdat de app vooral draait om meldingen en aanwijzingen op het scherm. Je hoeft dus niet constant tijdens het rijden knoppen aan te tikken. Om het gebruik nog makkelijker te maken kun je de app zo instellen dat hij automatisch opstart én afsluit als je respectievelijk de weg op gaat en stilstaat. De app maakt hiervoor onder andere gebruik van de bewegingssensor, zodat hij nauwkeuriger kan zien of je nog onderweg bent. Je vindt de optie via de instellingen van de app. Eenmaal ingeschakeld heb je er dus geen omkijken meer naar.

Wil je niet dat de app altijd jouw locatie ziet, maar wil je wel dat de app in de auto automatisch opstart? Dan kun je met een automatisering automatisch Flitsmeister starten. Dat werkt alleen als je een carkit of CarPlay hebt. In onze tip lees je hoe het werkt. Om de app automatisch te laten stoppen raden we wel aan die functie van Flitsmeister te gebruiken.

Bekijk ook Zo start je automatisch je favoriete navigatie-app als je in de auto stapt Gebruik je tijdens het autorijden altijd dezelfde navigatie-app? Dan is er een manier om automatisch je favoriete verkeersapp te starten als je in de auto stapt. In deze tip lees je hoe je automatisch een app start als je verbinding maakt met Bluetooth of CarPlay.

#2 Installeer de CarPlay-app

Flitsmeister heeft ook een CarPlay-app. Daarmee kan je navigeren via je autoradio en verschijnen de meldingen rechtstreeks op het infotainment-scherm van je auto. Het voordeel is dat je ook de meldingen kan ontvangen terwijl je navigeert met een andere CarPlay navigatie-app, zoals Google Maps of Apple Kaarten. Helaas werken niet alle tips uit dit artikel ook voor CarPlay.

Zodra je je iPhone aan je CarPlay-systeem koppelt, verschijnt de app meteen op je CarPlay-beginscherm. Wil je hem verplaatsen naar een andere pagina? Bekijk dan onze tip voor het instellen van CarPlay-apps.

Wij en Flitsmeister krijgen regelmatig vragen over wanneer Flitsmeister ondersteuning krijgt voor het CarPlay-dashboard. Dat zou handig zijn om te hebben, want zo zie je Flitsmeister samen met je muziek en eventuele agenda. Dat het er niet is heeft deels te maken met de eisen van de ontwikkelaar en de beperkingen vanuit Apple. Lees er meer over in ons artikel over Flitsmeister op het CarPlay dashboard.

Bekijk ook Waarom Flitsmeister (nog) niet in het CarPlay Dashboard zit Na bijna een jaar is Flitsmeister nog niet beschikbaar in de Dashboard-functie van CarPlay. Waarom duurt dat zo lang? De makers geven ons uitleg over de beperkingen van CarPlay.

#3 Betaal Parkeergeld via Flitsmeister

Betalen voor je parkeersessie via je mobiel is niet alleen makkelijk, maar soms ook goedkoper dan aan de gewone paal. Het voordeel van met een app betalen is dat je per minuut betaalt. Sommige gemeentes laten je per uur of per half uur geld in de meter gooien, waardoor je soms te veel kwijt bent. Met Flitsmeister kun je ook je parkeergeld betalen. Hiervoor werkt de app samen met 4411, een Belgische dienst die ook in Nederland werkt.

Je kunt meerdere kentekens toevoegen aan de app en je betaalt met een automatische incasso of creditcard. In Flitsmeister bekijk je een overzicht van je recente parkeertransacties. Daar bekijk je wanneer, waar en met welk kenteken je parkeerde. Uiteraard staan de kosten er ook bij. Flitsmeister rekent een vergoeding van €0,25 per transactie. Let op dat Flitsmeister mogelijk niet overal werkt. Wij hebben meegemaakt dat Flitsmeister geen parkeerzone kon vinden, terwijl een andere app dat wel kon.

#4 Nachtmodus: altijd of automatisch?

Flitsmeister heeft ook een nachtmodus. Als je vaak in het donker rijdt, kan zo’n wit scherm nogal verblindend zijn. De nachtmodus zorgt ervoor dat het scherm niet teveel afleidt, omdat de kleuren een stuk rustgevender zijn. Je vindt de instellingen hiervoor onder het speciale Nachtmodus-menu in de instellingen.

Je kan de nachtmodus zo instellen dat de app automatisch omschakelt, maar je kan er ook voor kiezen om de nachtmodus altijd aan te hebben staan. Schakel Automatisch eerst uit voordat je de nachtmodus altijd aan kan laten gaan. En goed om te weten: de nachtmodus heeft ook invloed op de weergave van de kaart in de CarPlay-versie van Flitsmeister.

#5 Voelbare signalen op Apple Watch

Flitsmeister heeft helaas geen Apple Watch-app meer, maar dat betekent niet dat je helemaal geen voordeel meer hebt aan het horloge in combinatie met Flitsmeister. De meldingen verschijnen namelijk gewoon op je horloge. Flitsmeister heeft ook een instelling om de meldingen op de Apple Watch extra voelbaar te laten afleveren. Via Geluidsopties in de instellingen van de app schakel je dit in, zodat je geen melding meer mist.

Let wel op dat het in Nederland verboden is om een smartwatch achter het stuur te gebruiken. Voel je een melding binnenkomen, kijk dan naar je iPhone in de houder of naar CarPlay om te zien wat Flitsmeister te melden heeft. Zet de auto aan de kant om je Apple Watch legaal te gebruiken.

#6 Geavanceerde instellingen aanpassen

Heb je geen Apple Watch? Dan zijn er nog allerlei andere instellingen waar je je voordeel uit kan halen. Via Geavanceerde instellingen van Flitsmeister bepaal je zelf welk geluidje er klinkt bij verschillende soorten waarschuwingen. Ook stel je in hoe ver van tevoren je gewaarschuwd wordt. Voor trajectcontroles kun je bijvoorbeeld een geluidje instellen zodra je te hard rijdt. Hierdoor weet je zeker dat je je gemiddelde snelheid op het traject laag houdt en hoef je niet telkens naar het scherm te kijken.

Flitsmeister voegt met enige regelmaat wat nieuwe functies toe aan dit nu al uitgebreide overzicht. Het loont dus om na een update even te spieken of er wat bij zit. Helemaal onderin het scherm met geavanceerde instellingen vind je experimentele opties. Deze zijn soms heel specifiek voor één omgeving en kunnen misschien niet altijd goed werken. De ontwikkelaar nodigt soms gebruikers uit om extra opties te testen. Bekijk of er uitnodigingen zijn onder het kopje Extra functionaliteiten.