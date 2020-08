Round-up 27-inch iMac 2020 hands-on

De iMac 2020 werd onlangs door Apple aangekondigd, maar kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Er gingen al lange tijd geruchten over een nieuw model, maar wat Apple zou vernieuwen bleef nog even de vraag. Het draait vooral om de binnenkant, met betere specificaties, een nieuwe camera, beter scherm en andere kleine aanpassingen. Hoe vallen deze verbetering bij de internationale media? Met deze round-up van reviews en hands-ons praten we je bij.



Wil je de nieuwe iMac 2020 al bestellen? Je kan daarvoor terecht bij Apple, maar ook bij deze winkeliers:

iMac 2020 hands-on van The Verge: “Webcam is ook slimmer”

In tijden van corona, thuiswerken en het vele videobellen, bespreekt Dieter Bohn van The Verge de kwaliteit van de vernieuwde camera. De camera heeft nu een 1080p resolutie. De camera geeft niet alleen betere beeldkwaliteit, maar hij is ook slimmer dankzij de T2-chip. De chip voert allerlei processen uit om de beeldkwaliteit te verhogen, maar er zit ook gezichtsdetectie op. Dat betekent dat de iMac zelf focust op je gezicht en je dus niet constant in het midden hoeft te zitten. De manier van inloggen is volgens hem wel teleurstellend. Apple heeft nog steeds geen Touch ID of Face ID toegevoegd, al komt dat ook voornamelijk omdat er niks aan het design van de iMac veranderd is. De optie voor nanotextuur is prettig, al moet je jezelf afvragen of dat het extra geld (in Nederland €625) wel waard is.



Verschil in display: nanotextuur (links) vs zonder. Afbeelding via The Verge

Lees verder bij The Verge

iMac 2020 review van TechCrunch: “Camera en microfoon vooral voor videobellen”

Ook TechCrunch bespreekt in de review de verbeteringen in de camera, evenals in de speakers en microfoons. Apple belooft voor de microfoons studiokwaliteit, maar volgens TechCrunch zijn de verbeteringen vooral bruikbaar voor videobellen. Wil je echt professioneel met audio bezig, bijvoorbeeld bij het bewerken van video of het opnemen van een podcast, dan kun je daar nog steeds het beste andere accessoires voor gebruiken. Het display biedt dankzij de toevoeging van True Tone een betere kwaliteit en is volgens de reviewer ‘downright stunning‘.

Lees verder bij TechCrunch

iMac 2020 review van Mashable: “10-cores te krachtig voor alledaags werk”

Mashable kreeg, net als de andere reviewers, een exemplaar met 10-core-processor en 32GB RAM. Voor het alledaagse werk van Brenda Stolyar is dit model eigenlijk te krachtig, dus je kan volgens haar ook prima uit de voeten met een iets goedkoper model. Het grote voordeel van het display met nanotextuur is dat deze veel minder kwetsbaar is voor vingerafdrukken. Bovendien geeft het je iMac een geüpdatete uitstraling en zorgt het voor minder reflectie. De reviewer had graag een touchscreen gezien, al is de kans dat Apple dat gaat doen erg klein. Een ander minpuntje is dat het design wat gedateerd is. Desalniettemin is het volgens Mashable een prima Mac en een mooie upgrade.

Lees verder bij Mashable

iMac 2020 review van MKBHD: “Onvermijdbare redesign van de iMac maakt keuze moeilijker”

Marques Brownlee van MKBHD zegt tevreden te zijn over deze upgrade. Hij vindt het fijn dat Apple tegenwoordig wat regelmatiger kleine upgrades doorvoert op de iMac en met name de nieuwe 1080p FaceTime HD-camera en scherm met nanotextuur. Toch noemt hij herhaaldelijk het ‘onvermijdbare redesign’ van de iMac. De computer heeft al jaren hetzelfde ontwerp en binnen korte tijd krijgen we ook een iMac met Apple Silicon. De keuze is daarom moeilijker. Zijn advies: Wil je nu een iMac en koop je over een paar jaar toch wel een nieuwe? Koop dan dit model. Wil je lang doen met je desktop, wacht dan nog een jaar of twee tot de iMac een Apple-processor heeft.

iMac 2020 review van Six Colors: “Nanotextuur is onnatuurlijk helder”

“Dit moet het einde zijn, toch?” Zo begint Jason Snell van Six Colors zijn review van de nieuwe iMac. “Als dit het einde is van het Intel tijdperk,” schrijft hij, “dan gaan we eruit met een knaller.” Snell vindt het scherm met nanotextuur afwerking spectaculair. Hij is blij dat Apple niet koos voor een extra coating, want dat zou het scherm waziger maken. Dit scherm voelt “onnatuurlijk helder,” schrijft Snell. Zelfs met een raam achter hem kan hij alles goed zien. Deze 27-inch iMac haalt veel redenen weg om een iMac Pro te kopen. Toch kan het volgens Snell de moeite waard zijn als je écht meer dan 10 kernen wil gebruiken in combinatie met het betere ventilatiesysteem in de iMac Pro.

Lees verder bij Six Colors

iMac 2020 hands-on van Gizmodo: “Deze desktop is razendsnel”

In haar eerste impressie legt Caitlin McGarry van Gizmodo de focus op de prestaties van de nieuwe iMac. Ze gebruikte een model met onder meer een Intel Core i9 processor met 10 cores. In haar eerste tests bewees de iMac zichzelf; zelfs zo goed dat Joanna Nelius, de processor-expert bij Gizmodo, zich verwonderde over wat Intel in hemelsnaam gedaan heeft met de CPU. McGarry noemt de iMac razendsnel. De resultaten in Geekbench 4 waren 6382 en 42417 voor respectievelijk de single-core score en multi-core score. Kracht zit er dus zeker in, maar McGarry weet nog niet of ze dit model zou aanbevelen met Apple Silicon in het vooruitzicht.

Lees verder bij Gizmodo

iMac 2020 hands-on van iJustine: “Nanotextuur is verschil tussen dag en nacht”

iJustine noemt het scherm van nanotextuur een verschil tussen dag en nacht. Voor het bewerken van video is het matte scherm een stuk prettiger in vergelijking met haar vorige model, de iMac Pro. Daarover gesproken: een aantal functies van de iMac Pro zijn nu ook beschikbaar op de iMac, maar dan voor een lagere prijs. Tijdens het spelen van games verbaast ze zich over hoe luid de nieuwe speakers zijn.

iMac 2020 review van CNBC: “Het klonk alsof het in een studio was opgenomen”

Todd Haselton van CNBC gaat in wat meer detail in op de nieuwe 1080p camera en verbeterde microfoons. Hij vertelt dat hij in een anderhalf uur durende videochat zat met andere gebruikers van de nieuwe 27-inch iMac. Hun geluid klonk volgens hem heel helder. Haselton luisterde ook naar een demo van een muzikant genaamd Mary Spender. Ze zong en speelde gitaar. “Ik ben geen audiofiel, maar het klonk voor mij alsof het in een studio werd opgenomen.” In dezelfde 90-minuten durende videochat zag iedereen er ook helder uit met de nieuwe 1080p webcam. “Techbedrijven stoppen vaak hun beste camera’s en microfoons in smartphones, dus het is goed om eindelijk een verbetering te zien.”

Lees verder bij CNBC