Apple geeft ontwikkelaars meer opties voor kritiek

Ontwikkelaars kunnen in beroep gaan tegen de beslissing of een app bepaalde regels van de App Store overtreedt. Ze krijgen ook de mogelijkheid om de regel zelf ter discussie te stellen. Dat meldt Apple nu op de website. De mededeling werd stilletjes toegevoegd, op het moment dat alle ogen waren gericht op de aankondigingen van WWDC. Voor apps die al goedgekeurd zijn, zullen bugfix-updates geen vertraging meer oplopen, tenzij er sprake is van een juridisch probleem. Het maakt allemaal deel uit van het online App Store Lab, waar ontwikkelaars terecht kunnen met feedback. Ook kunnen ze suggesties geven hoe de App Store kan verbeteren. Daarnaast kunnen ontwikkelaars terecht op Apple’s vernieuwde forum voor ontwikkelaars.



De twee grootste veranderingen zijn echter dat ontwikkelaars nu in beroep kunnen gaan tegen beslissingen of hun app bepaalde regels uit de App Store Review Guidelines overtreedt. Daarnaast kunnen ze de regels zelf aan de kaak stellen. Moeten er bugs opgelost worden, dan zal Apple de app goedkeuren, waarna de ontwikkelaar bij de volgende update kan zorgen dat eventuele bezwaren uit het reviewproces worden opgelost. De app kan normaal via App Store Connect worden ingeleverd.

Meer feedback van ontwikkelaars

Apple’s Phil Schiller liet ook weten dat de jaarlijkse enquête voor App Store-ontwikkelaars wordt uitgebreid en dat er meer wordt gedaan om feedback over de App Store te verzamelen. Tijdens WWDC 2020 kwam het ongenoegen van de ontwikkelaars niet ter sprake, maar Apple heeft achter de schermen toch geluisterd naar de kritiek van de afgelopen dagen. Zo vinden ontwikkelaars het onterecht dat ze verplicht zijn een percentage van in-app aankopen aan Apple af te dragen, terwijl dat voor andere apps (zoals Uber en AirBnb) niet verplicht is.

Dit lost echter nog niet het probleem op dat Apple heeft met oneerlijke concurrentie. Zo wordt in de EU en de VS onderzoek uitgevoerd of Apple niet te veel macht heeft. Een andere maatregel die Apple heeft genomen is het openzetten van meer diensten. Zo kun je straks meerdere muziekdiensten op de HomePod aansturen en kun je je mailapp en browser vervangen door een andere standaardapp in iOS.