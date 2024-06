De mogelijkheid om grotere apps te maken wordt genoemd op de developerpagina’s van Apple. Daarin wordt de limiet voor iOS en iPadOS verhoogd van 2 GB naar 4 GB. Vooral voor makers van games kan dit handig zijn, want het houdt in dat ze complexere en meer geavanceerde games kunnen maken, zonder afhankelijk te zijn van assets die op een later moment op aanvraag moeten worden gedownload. Ook het de bundels met extra levels en andere assets mogen voortaan groter zijn: dit gaat van 512 MB naar 8GB.

Grotere apps worden opgesplitst in stukken

Voorheen was het bij een game van honderden levels al mogelijk dat de totale game veel groter is dan 2 GB. Maar daarbij werd niet meteen de hele game gedownload. Je was afhankelijk van een internetverbinding om op een later moment extra materiaal te downloaden. Dit zal voortaan wat minder vaak gebeuren.

Apple heeft limieten ingesteld om ervoor te zorgen dat een enkele app niet te veel ruimte in beslag neemt. Maar naarmate games en andere apps geavanceerder worden, hebben ze ook meer opslagruimte nodig. In iOS 9 voerde Apple daarom ‘app thinning’ en ‘app slicing’ in, waarbij op een later moment extra materiaal wordt gedownload. Alleen de essentiële onderdelen van een app worden daarbij gedownload en de rest volgt later. Dit heeft als voordeel dat je niet zo lang hoeft te wachten om de hele app te downloaden. Extra inhoud kan worden opgehaald als je de app voor het eerst opent, of op een later moment. Het downloaden vindt dan plaats op de achtergrond, zodat je niet naar een voortgangsbalkje hoeft te staren.

Goed om te weten: in macOS is geen sprake van on-demand resources, dus daarbij wordt de complete game meteen gedownload.

Limiet voor on-demand resources in iOS 18 ook verhoogd

Apple verhoogt ook de limiet voor deze on-demand resources, dus het extra materiaal dat op een later moment kan worden gedownload. In iOS 17 en iPadOS 17 was dat nog maximaal 20 GB, maar dat gaat in het najaar van 2024 omhoog naar 70 GB. Ook de extra limiet van 4 GB voor het downloaden van extra materiaal meteen na het installeren van een app, is verwijderd. Voorheen mocht er op elk moment maar 2 GB on-demand materiaal in gebruik zijn; ook die limiet is nu verdwenen.

Althans op iOS en iPadOS, want bij de Apple TV is een stuk minder gewijzigd, zo blijkt uit Apple’s developerwebsite. De meeste limieten voor apps blijven daar gelijk: de appbundel mag maar 4 GB groot zijn en elk asset pack mag maximaal 512 MB in beslag nemen. Alleen het gebruik van on-demand resources gaat op de Apple TV veranderen, namelijk van 2 GB naar onbeperkt (net als op de iPhone en iPad).

Limieten voor gebruikers

Wat heb je hier als gebruiker nu mee te maken? In eerste instantie niet veel, want je merkt vrijwel niets van het op de achtergrond ophalen van extra asset packs nadat je een app in gebruik hebt genomen. Overigens gold er vroeger ook wel een limiet voor gebruikers: je mocht via het mobiele netwerk alleen apps kleiner dan 200 MB downloaden. In 2019 is deze limiet opgeheven en bepaal je zelf of je grotere apps via je mobiele verbinding installeert. Dit geldt ook voor grote podcasts van 200 MB en meer.

Vanaf iOS 18 kun je wel gaan merken dat apps opeens veel groter zijn, omdat ontwikkelaars nu tot maximaal 4 GB kunnen gaan. Daarnaast kan er nog eens maximaal 70 GB aan extra materiaal worden gedownload. Daar heb je wel een flinke (of onbeperkte databundel) voor nodig.

Grotere apps en games: gunstig of niet?

Het opschuiven van de limieten heeft voor jou als gebruiker voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat er complexere apps en games mogelijk zijn, waarbij ontwikkelaars alles uit de kast kunnen halen. Je bent ook minder afhankelijk van een internetverbinding, bijvoorbeeld wanneer je tijdens een vliegreis een complete game probeert uit te spelen. Maar het heeft wel tot gevolg dat het downloaden van apps voortaan iets langer kan duren. In plaats van maximaal 2 GB mogen apps nu dus maximaal 4 GB groot zijn en het downloaden duurt dan twee keer zo lang. Heb je een iPhone met maar 64 GB interne opslag, dan zul je eerder te maken krijgen met ruimtegebrek.

Een ander mogelijk nadeel is dat de ruimere limiet ervoor kan zorgen dat ontwikkelaars hun apps slordiger programmeren en geen moeite meer nemen om hun code zo efficiënt mogelijk te maken. Maar dat is een kwestie van afwachten.

Kortom, dit zijn de voor- en nadelen:

Complexere games met mooiere graphics

Minder afhankelijk van internetverbinding achteraf

Installeren van apps duurt langer

Grotere databundel nodig

Minder efficiënt geprogrammeerde apps

