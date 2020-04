Normaal gesproken besteedt Apple veel aandacht aan Earth Day. De logo’s op de Apple Stores kleuren groen en de medewerkers dagen groene t-shirts. Maar nu alle Apple Stores buiten China en Zuid-Korea gesloten blijven, is er weinig te doen bij de winkels. Ook de jaarlijkse Earth Day-uitdaging op de Apple Watch waarbij je buitenshuis moet gaan wandelen, hardlopen of rolstoelrollen, slaat Apple dit jaar over. In plaats daarvan doet het bedrijf mee aan het digitale event Earth Day Live. Vice-president Lisa Jackson voor milieuzaken bij Apple heeft daarvoor een videoboodschap ingesproken. Ook acteurs, muzikanten, politici en andere publieke figuren doen mee. Onder de slogan ‘Distance not silence’ willen deze kopstukken ervoor zorgen dat de dag niet ongemerkt voorbij gaat. Door de coronacrisis zijn de zorgen om het milieu opeens naar de achtergrond gedrongen: we gebruiken vanwege de hygiëne meer wegwerpproducten dan ooit en producten zoals mondkapjes en rubberen handschoenen zijn niet aan te slepen. Toch proberen de initiatiefnemers van Earth Day Live ervoor te zorgen dat we toch in actie komen voor het klimaat.



Het thema van Earth Day 2020 is dan ook klimaatactie. Klimaatverandering is volgens de organisatie de grootste uitdaging voor de toekomst van de mensheid. Apple’s Lisa Jackson heeft een filmpje opgenomen. en dat deden ook paus Franciscus, voormalig Microsoft CEO Steve Ballmer, Aloe Blacc, Jack Johnson, Jason Mraz, Elizabeth Warren en anderen.

Je kunt het gebeuren live volgen op earthday.org. Een tijdstip is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om 24 uur aan digitale evenementen.

De eerste Earth Day vond in 1970 plaats en nu is het een wereldwijde organisatie met meer dan 75.000 partners in meer dan 190 landen.