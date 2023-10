Instagram en Facebook zonder advertenties in Europa

Meta wil naar verluidt maximaal 13 euro per maand vragen voor abonnementen zonder advertenties op Instagram en Facebook. Dat meldt The Wall Street Journal. Meta zou plannen voor dergelijke abonnementen gedeeld hebben met Europese privacytoezichthouders. Op die manier hoopt het bedrijf de regels rond gepersonaliseerde advertenties te kunnen omzeilen. Gebruikers krijgen dan de keuze om Instagram en Facebook gratis te blijven gebruiken met gepersonaliseerde advertenties. Of ze kunnen kiezen voor een betaalde versie zonder reclame.



Voor desktopgebruikers zou het abonnement €10 per maand kosten. Smartphonegebruikers zouden €13 per maand kwijt zijn. Meta rekent naar verluidt een hogere prijs voor appgebruikers vanwege de commissie die het bedrijf aan Apple en Google moet rekenen in hun appwinkels. Voor een toeslag van €6 zou bovendien een extra account kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld voor een andere gebruiker binnen het gezin. Meta zou de plannen in september hebben voorgelegd aan privacy-autoriteiten in Ierland en mededingingsautoriteiten in Brussel.

‘TikTok overweegt ook advertentievrij swipen’

Ook TikTok voert in de Verenigde Staten tests uit met een advertentievrij abonnement, zo merkte Android Authority op. Niet alle gebruikers in de VS lijken het abonnement momenteel te kunnen afsluiten. In de testfase kost het abonnement $5 (omgerekend is dat ongeveer €4,75). Het is niet bekend of en wanneer het abonnement zonder advertenties officieel beschikbaar wordt, en of het ook in Nederland beschikbaar komt.

X, voorheen bekend als Twitter, heeft ook een betaald abonnement genaamd Premium. Volgens het sociale medium zien abonnees ‘ongeveer 50% minder advertenties’ op hun tijdlijn. Het zou dus zomaar kunnen dat alle grote socialemediaplatforms straks abonnementen aanbieden waardoor je tegen betaling advertentievrij mag swipen.