Op Twitter, Instagram en Facebook kan je mensen negeren, zonder dat je mensen hoeft te ontvolgen. Je blijft namelijk wel verbonden met elkaar, en je kunt elkaar nog steeds privéberichten sturen, maar de berichten van deze persoon verschijnen niet in je tijdlijn. In deze tip leggen we aan je uit hoe je dit voor elkaar krijgt.

Als je wilt minderen met sociale media, dan is de eerste gedachte wellicht om mensen te ontvolgen. Sommige mensen delen alleen maar onnozele berichten over hun lunch of een doordeweekse dag op kantoor. Vind je dat helemaal niet interessant, dan kun je ervoor kiezen om die berichten uit je tijdlijn weg te laten, zonder dat je de betreffende persoon hoeft te ontvolgen, waardoor hij of zij zich beledigd zou kunnen voelen. Je kunt namelijk ook zorgen dat je de berichten niet meer in je tijdlijn ziet, zonder dat de ander er iets van merkt. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt op Twitter, Instagram en Facebook.

Tweets negeren op Twitter

Wil je op Twitter een account negeren, dan kan dat zonder het account helemaal te ontvolgen of zelfs blokkeren. Het voordeel van negeren is dat je nog wel een privégesprek kunt voeren. Zo pak je het aan:

Ga naar het profiel dat je wilt negeren. Tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm. Tik op Negeer [accountnaam]. Hierna krijg je de vraag of je het zeker weet.

Als je dit bevestigt zal er voortaan een luidspreker met een streep erdoorheen verschijnen op dat profiel. Wil je de tweets van dit account weer in je tijdlijn zien, dan kun je tikken op dat icoontje om het negeren ongedaan te maken.

Berichten en Verhalen negeren op Instagram

Op Instagram heb je twee varianten van iemand negeren. Je kunt de berichten van een account blokkeren, zodat je het niet meer ziet als iemand een foto of video online zet op zijn of haar profiel. De tweede manier om iemand te negeren is het negeren van Instagram Verhalen. Dat zijn de tijdelijke berichten bovenaan je tijdlijn. Deze worden vaak gebruikt voor simpele fotootjes van iemands dagelijkse leven.

Om een Instagram-account te negeren doe je het volgende:

Ga naar het desbetreffende profiel. Vervolgens tik je op de drie puntjes rechtsboven en dan op Dempen. Je krijgt nu de keuze om alleen berichten of verhalen te negeren, of allebei.

Als je dit gedaan hebt komt er een kleine tekst op het profiel om het negeren weer ongedaan te maken, mocht je dat in de toekomst willen doen.





Berichten en Verhalen negeren op Facebook

Ook op Facebook kan het handig zijn om iemand gewoon te negeren als je nog wel vrienden met een persoon wilt blijven. Als een van je vrienden veel over onderwerpen post die jou niet interesseren wordt je tijdlijn door het negeren van dat account een stukje minder chaotisch. Ook op Facebook heb je te maken met gewone berichten en Verhalen. Je kunt deze individueel van elkaar negeren, maar ook allebei tegelijk.

Om de berichten van een account te negeren doe je dit:

Ga naar het profiel toe. Vervolgens tik je op Volgend. In het venstertje dat nu verschijnt kun je kiezen voor de linker optie: Niet meer volgen. Bevestig dit door op Ja te tikken en klaar.

Om de berichten weer te volgen tik je op Volgen op het profiel.

Een verhaal negeren werkt iets anders. Het account moet hiervoor een foto of filmpje in het verhaal hebben staan. Tik op het verhaal en dan op de drie puntjes rechtsboven. Kies nu voor Account dempen. Bevestig dit en de verhalen zullen je niet meer storen.

Op iCulture hebben we nog meer tips over sociale media, zoals onderstaande tip over Twitter-notificaties waarmee je eigenlijk het omgekeerde doet van wat deze tip beschrijft. Je kunt namelijk ook meldingen ontvangen als iemand een tweet plaatst, zodat je altijd direct op de hoogte bent.