Facebook begint met samenvoeging Instagram- en Messenger-chats

Instagram en Messenger chatsystemen samengevoegd

Sinds afgelopen vrijdag zien gebruikers van Instagram een pop-up dat er een nieuwe manier is om te chatten op Instagram. Na het updaten zul je een nieuw uiterlijk en enkele nieuwe functies krijgen, waaronder reageren met elk type emoji, wissen om op berichten te reageren en chatten met mensen die op Facebook zitten. Zelfs als je niet de update uitvoert, zul je berichten krijgen van Facebook-accounts. Je kunt er ook voor kiezen om de update uit te stellen of om meer te lezen over Facebook’s privacybeleid.



De samenvoeging is nu gestart bij Instagram, zowel op iOS als Android. Voer je de update uit, dan worden je chats kleurrijker, met de kleuren blauw en paars tijdens het bladeren. Ook zal het gebruikelijke chaticoon met pijl veranderen in een Facebook Messenger-logo.

Je kunt nog niet berichten sturen naar je Facebook-vrienden, maar dat verandert ongetwijfeld nog. Facebook zou al sinds januari 2019 bezig zijn geweest met het samenvoegen van de chatsystemen, ook die van WhatsApp. Facebook kocht beide bedrijven voor respectievelijk $1 miljard in 2012 (Instagram) en $19 miljard in 2014 (WhatsApp).



Afbeeldingen via The Verge

Als de samenvoeging eenmaal klaar is kun je direct met mensen chatten, ongeacht welk van de drie apps je gebruikt: Instagram, Facebook Messenger of WhatsApp. In de tussentijd is Facebook bezig geweest met het opnieuw bouwen van de onderliggende infrastructuur. Uiteindelijk moet het systeem end-to-end encryptie krijgen.