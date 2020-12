De handige HomeKit-app Eve is nu ook beschikbaar op de Mac. Versie 5.0 van de Eve-app is bijgewerkt met de nieuwste technieken van Apple. Ook voor de iPhone en iPad is de Eve-app verbeterd.

Eve is een smart home-merk dat exclusief accessoires maakt voor HomeKit. We testen op iCulture met enige regelmaat de nieuwste producten, zoals de Eve Cam. De bijbehorende Eve-app gebruik je om de apparaten in te stellen, maar is ook geschikt voor je andere HomeKit-apparaten. De nieuwste versie van de Eve-app brengt een aantal handige functies, waaronder ondersteuning voor M1 Macs.



Eve-app nu voor M1 Macs

In een blogpost bespreekt de maker de verbeteringen van Eve 5.0. Veruit de grootste verbetering is de ondersteuning voor de Mac. Het gaat hier niet om een versie die speciaal voor de Mac ontwikkeld is, want de ontwikkelaars hebben de iPad-app verbeterd zodat deze ook op de Mac goed tot zijn recht komt. Je kan de Eve-app op de Mac daardoor alleen gebruiken op de nieuwste M1-modellen. Momenteel is dat de nieuwste Mac mini, MacBook Air en 13-inch MacBook Pro.

De iPad-versie van de Eve-app heeft daarom nu ook een nieuwe zijbalk gekregen. In iPadOS 14 heeft Apple enkele apps ook al voorzien van deze zijbalk, zodat de apps beter gebruikmaken van het grotere scherm van de iPad. In de Eve-app wissel je daar snel tussen kamers, type producten en meer. Dit ontwerp vervangt de menuknoppen onderin. Bovendien is de app aangepast voor de nieuwe schermresoluties van de iPhone 12-familie.

Tot slot zijn er nog een paar andere verbeteringen doorgevoerd. Voor de Eve Thermo, Eve Degree en Eve Room zijn enkele schermen verbeterd. Voor de Eve Light Strip is ondersteuning toegevoegd voor het inplannen van routines. Tot slot kan je via de instellingen van de app een alternatief appicoontje instellen.