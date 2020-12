Functies tijdelijk uitgeschakeld in EU

Facebook waarschuwt de gebruikers in Europa dat de functies tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Dit heeft te maken met nieuwe regels voor berichtendiensten in de EU, aldus de sociale media-gigant. Het is onderdeel van een groter plan om de 2002 Privacy and Electronic Communications Directive (ePrivacy Directive) in te voeren in de verschillende lidstaten. Dit leidt tot strengere regels over het gebruik van data voor bedrijven die in de Europese Unie actief zijn. Welke functies er ontbreken wordt niet gezegd in de melding die gebruikers te zien krijgen, maar op de supportpagina’s wordt verklapt dat polls in Instagram en Messenger momenteel niet werken. Ook zou je geen stickers meer in Instagram kunnen sturen en geen persoonlijke antwoorden in Messenger.



Bij ons werkten de polls en stickers nog gewoon, maar het kan zijn dat je tijdens het gebruik met beperkingen te maken krijgt. Ook zou het versturen van bestanden in Messenger, het delen van AR-effecten in DM’s op Instagram en het instellen van nicknames niet meer werken. Je krijgt de melding te zien als je je Instagram-account opent en naar de DM’s gaat. Dit is het icoontje rechtsboven, in de vorm van een papieren vliegtuigje. Er is niet bekendgemaakt wanneer de functies weer terugkomen, maar een woordvoerder spreekt over “very soon”.

