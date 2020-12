Ook Apple’s vice-president voor industrieel design Evans Hankey en vice-president voor productmarketing Bob Borchers waren aanwezig bij het interview voor de Japanse website Casa Brutus. Een van de brandende vragen, is waarom Apple er zo’n gekke Smart Case bij levert. Veel reviewers en gebruikers hebben kritiek geuit op het design. Het ziet eruit als een handtasje of een bh en de hoofdband is niet beschermd. Volgens ontwerper Whang worden veel hoofdtelefoons geleverd met een grote, onhandige hoes waar alles in moet passen. Dat is onhandig, want mensen reizen doorgaans veel. De Smart Case is daarom zodanig ontworpen dat het zo efficient mogelijk opgeborgen kan worden in een koffer of tas, zonder dat je de broodtrommel hoeft op te offeren. De hoofdband hoeft daarbij niet beschermd te zijn, omdat deze erg sterk is.



Apple-topvrouw Evans Hankey, vertelde dat over een lange periode honderden designs voor de AirPods Max als prototype heeft getest. Apple vindt dat ze maar één poging kunnen doen om een nieuwe markt binnen te dringen, dus het moest vanaf het begin goed zijn. Daarbij moesten comfort en geluidskwaliteit tegen elkaar afgewogen worden. Het designteam stak een behoorlijke hoeveelheid onderzoek in de vorm van de hoofdtelefoon, om te zorgen dat het prettig draagt en goed afsluit.

Vanaf het begin wilde het team een product maken dat mooi, krachtig en allesomvattend (vert. immersive) was. Het moest een zodanig uiterlijk krijgen dat mensen het daadwerkelijk willen dragen. Maar het moest ook genoeg performance bieden. Verder blijkt uit het interview dat Apple aanraakbediening voor de AirPods Max heeft geprobeerd, zoals je vindt op concurrerende hoofdtelefoons van Sony en Bose. Uiteindelijk koos Apple echter voor een grotere versie van de Digital Crown die je op de Apple Watch vindt. Daarmee zou veel preciezere, voelbare controle mogelijk zijn. De knop voor ruisonderdrukking is ook fysiek. De hoofdband heeft ademend gaas, dat het gewicht verdeelt om de hoeveelheid druk op het hoofd te verminderen.

Bij de keuze van materialen is gelet op comfort en hoe het voelt tegen je huid. De keuze voor aluminium oorschelpen lag ook voor de hand, omdat Apple met dit materiaal erg vertrouwd is. Volgens Hankey speelde de “voorliefde voor muziek, kleuren, materialen en geluid” een belangrijke rol bij de ontwikkeling. Maar wie houdt er eigenijk niet van muziek en kleuren?