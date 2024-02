In iOS 17.4 gaat Apple een extra pop-upscherm toevoegen, om je te waarschuwen dat er een app wordt geïnstalleerd. De tekst daarvan is nog niet in het Nederlands vertaald.

In iOS 17.4 gaat er nogal wat veranderen voor Apple-gebruikers in de EU. Eén van de grootste veranderingen is dat er extra marktplaatsen voor apps komen, buiten de App Store om. Ook nieuw in iOS 17.4 is dat Apple-gebruikers in de EU vraagt om de informatie van een app te verifiëren, voordat ze deze installeren vanuit de App Store. Je krijgt dan een aantal screenshots te zien van de betreffende app, inclusief naam, ontwikkelaar en leeftijdsklasse. Is het inderdaad de app die je wilde hebben, dan kun je op ‘Install App’ drukken.

App-verificatiescherm verschijnt als pop-up

Het nieuwe pop-upscherm werd ontdekt in de laatste beta van iOS 17.4 en is nog niet vertaald naar het Nederlands. Ook werkt de link ‘Learn more… niet’. Toen we erop tikten werden we simpelweg doorgestuurd naar de Amerikaanse Apple-website, met reclame voor de MLS Season Pass. Helemaal logisch is dat niet, omdat het hier een maatregel voor de EU betreft. Het gaat gelden in alle 27 landen die deel uitmaken van de EU, waaronder Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Dit verificatiescherm zal ook bij app-marktplaatsen van derden verschijnen. Apple wil waarschijnlijk een discussie over concurrentievervalsing voorkomen, door de pop-up ook in de eigen App Store te laten zien. Op dit moment is het nog niet mogelijk om alternatieve appwinkels te proberen. Het is ook nog maar de vraag of dit lukt vóór de de introductie van de Digital Markets Act op 7 maart 2024. Geïnteresseerden moeten een kredietbrief van 1 miljoen euro aan Apple overleggen en zullen daarna op goedkeuring van Apple moeten wachten. Daarna moeten ze hun oplossing nog technisch bouwen en zorgen dat het aan alle eisen van Apple voldoet. Het bouwen van een marktplaats is daardoor alleen haalbaar voor wat grotere softwarehuizen, zoals de makers van SetApp.

Meer over de aanpassingen van de Europese App Store lees je in ons overzicht.