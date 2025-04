Apple Intelligence zit ingebakken in het besturingssysteem van de iPhone, zodat je het in principe overal kan gebruiken. Maar er zijn ook apps waar Apple Intelligence niet gebruikt kan worden, zoals WhatsApp.

Apple Intelligence is in de EU beschikbaar sinds eerder deze maand, nadat Apple’s AI-systeem afgelopen oktober al van start ging in de VS. Het werkt op allerlei plekken op de iPhone. Zo kun je je eigen emoji maken, maar ook Schrijfhulp gebruiken om teksten beter te maken. Schrijfhulp werkt gewoon vanuit het menu waar je ook kunt kopiëren en plakken, zodat het overal te gebruiken is. Maar er zijn uitzonderingen en nu blijkt dat de apps van Meta daarop de uitzondering zijn. Je kunt daarom geen Apple Intelligence in WhatsApp gebruiken.

Geen Apple Intelligence in WhatsApp

De Braziliaanse site Sorcererhat Tech ontdekte dat Meta het gebruik van Apple Intelligence geblokkeerd heeft in al haar apps. Het werkt daarom niet in WhatsApp, Instagram, Threads en Facebook. Ontwikkelaars hebben de mogelijkheid om Apple Intelligence uit te schakelen, maar dat moeten ze wel bewust doen. Daar heeft Meta dus voor gekozen, al heeft het bedrijf niet gezegd waarom ze dat precies doen. Maar daar is waarschijnlijk wel een logische verklaring voor te geven.

Meta heeft namelijk voor al haar eigen apps haar eigen AI-systeem, genaamd Meta AI. Mogelijk wil Meta dit de voorkeur geven ten opzichte van Apple Intelligence, waardoor Apple’s AI-systeem uitgeschakeld is. Zodra je op een tekstveld tikt, verschijnt in de meeste apps naast de plakken-knop de optie voor Schrijfhulp (Writing Tools). Maar in WhatsApp, Instagram, Threads en Facebook ontbreekt dit, waardoor je je teksten dus niet met AI kan aanpassen. Het maken van Genmoji werkt overigens wel in bijvoorbeeld WhatsApp, al worden ze wel als sticker verstuurd.

Meer apps blokkeren Apple Intelligence

Overigens zijn er meer apps die Apple Intelligence en Schrijfhulp blokkeren, zo blijkt uit een test van iCulture. Zo werkt Schrijfhulp ook niet in Signal en Slack, maar kun je het wel gebruiken in X, LinkedIn, Telegram en Reddit. Wat de reden is dat deze apps functies als Writing Tools niet toestaan, is niet duidelijk. Je kunt de functie natuurlijk altijd ergens anders wel gebruiken en de tekst vervolgens kopiëren en plakken in de app naar keuze.