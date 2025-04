The Last of Us (seizoen 2)

The Last of us speelt zich af in de VS, 20 jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd. Joel (Pedro Pascal), een geharde overlevende, wordt ingehuurd om het 14-jarige meisje Ellie (Bella Ramsey) uit een quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus, wordt al snel een brute en hartverscheurende reis waarbij ze samen de VS moeten doorkruisen en van elkaar afhankelijk zijn om te overleven.