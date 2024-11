Nadat Netflix en later Disney+ actie ondernamen tegen het gratis delen van accounts, komt ook HBO Max met maatregelen op de proppen. Dat werd door Warner Bros. Discovery CFO Gunnar Wiedenfels aangekondigd tijdens de telefonische presentatie van de kwartaalcijfers.

Gratis account delen met HBO Max binnenkort niet toegestaan

HBO Max zal nog wel even gratis te delen zijn met anderen buiten je eigen huishouden. Het bedrijf zegt dit jaar nog te beginnen met het aankondigen van de verandering middels e-mails. In de loop van 2025 en 2026 volgen extra stappen. Zo wordt het mogelijk om voor een ‘lage prijs’ een extra gebruiker aan het abonnement toe te voegen.

Hoe HBO Max de nieuwe regel wil handhaven, laat het bedrijf in het midden. Netflix vraagt €4 per maand voor een extra lid en kijkt onder meer naar het IP-adres van kijkers om te bepalen of ze wel of niet binnen het abonnement horen. Disney+ vraagt €6 per maand voor een extra gebruiker en benut eenzelfde tactiek. Gebruik je de dienst opvallend lang buiten je normale locatie, dan komt de blokkade in actie.

Naast het extra betalen voor leden buiten je huishouden, sluit Warner Bros. Discovery een algemene prijsstijging niet uit. Het bedrijf denkt genoeg te bieden om een prijsstijging te rechtvaardigen. Dit komt niet als een verrassing, want alle streamingdiensten voeren zo nu en dan prijsstijgingen door.

Hoe zit het met Nederland en België?

Als HBO Max dezelfde tactiek kiest als de concurrentie, zal de nieuwe regel niet meteen in alle landen actief zijn. Er is geen aankondiging gedaan over hoe de uitrol verloopt, maar daar verwachten we in 2025 meer over te horen.

Bij Netflix lijken de regels een succes te zijn. Sinds je daar moet betalen voor extra gebruikers buiten je huishouden is het aantal abonnees gestegen, zo meldde The Wall Street Journal in 2023.

Wil je voor de nieuwe regels ingaan nog profiteren van HBO Max met korting? Check dan ons artikel voor de nieuwste deals.