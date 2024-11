Nieuwe CarPlay-afbeeldingen gevonden in EU-database, nu met Audi-logo

De volgende generatie CarPlay staat bijna in de startblokken. Dat blijkt nu er opnieuw aanwijzingen zijn gevonden, waaronder een reeks afbeelding in een Europese copyright-database.

Apple heeft deze maand CarPlay-afbeeldingen ingediend bij het Intellectual Property Office van de EU. Daarmee wil Apple het uiterlijk van het aanstaande softwaresysteem te beschermen tegen namaak. De afbeeldingen tonen verschillende designs van de volgende generatie CarPlay, waaronder de interfaces en instrumentenclusters. Ook is het logo van autofabrikant Audi te zien. Met nog iets meer dan een maand te gaan in 2024, is het de vraag of Apple wel het beloofde tijdschema haalt om de volgende generatie CarPlay nog dit jaar uit te brengen. Op de website van Apple staat nog steeds “First models arrive in 2024”. Een specifieke datum is nog niet genoemd.

Eerste CarPlay 2.0 auto’s komen in 2024?

Apple kondigde de vernieuwde CarPlay al in 2022 aan, met de belofte dat in 2023 de eerste merken bekend zouden worden gemaakt. Dat lukte nog maar net op het nippertje: in december 2023 werd bekend dat Porsche en Aston Martin meedoen. Zij lieten toen ook al zien hoe hun CarPlay-dashboard er in 2024 uit gaat zien. Maar ondertussen rijdt nog niemand in een Porsche met nieuw CarPlay-dashboard rond en ook bij Aston Martin zijn nog geen geschikte voertuigen van de band gerold. Apple zei bij de aankondiging dat ook de Duitse fabrikant Audi zou meedoen, maar sindsdien heeft de autofabrikant nog geen concrete plannen bevestigd.

Een duidelijk Audi-logo op afbeeldingen van de nieuwe generatie CarPlay.

Achter de schermen werkt Apple nog steeds aan de invoering, zo blijkt nu wel uit de verschillende aanwijzingen. Eerder deze maand verschenen nieuwe pictogrammen voor CarPlay in de beta van iOS 18.2. De nu gepubliceerde afbeeldingen geven geen nieuwe inzichten, aangezien Apple al meerdere keren heeft laten zien hoe de volgende generatie CarPlay eruit ziet. Toch is de timing opvallend, omdat het jaar bijna voorbij is.