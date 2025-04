Meta gebruikte in de Verenigde Staten al een tijd de gegevens van de gebruikers om de AI-modellen te kunnen trainen, maar nu moeten ook Europese gebruikers eraan geloven. Wij leggen uit hoe je hier bezwaar tegen aantekent.

Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, is van plan om data van gebruikers te gebruiken voor het trainen van Meta AI. Denk aan je foto’s, onderschriften en openbare posts. Maar als je dat niet ziet zitten, moet je nu in actie komen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept Nederlandse gebruikers op om bezwaar te maken.

Wat doet Meta met mijn gegevens?

Meta AI is de AI-assistent van Meta, geïntegreerd in platforms zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. De assistent helpt gebruikers met uiteenlopende taken, zoals het beantwoorden van vragen, het plannen van reizen en het genereren van ideeën. Meta AI maakt gebruik van geavanceerde taalmodellen, waaronder Meta’s eigen Llama AI en kan informatie van het web halen om actuele antwoorden te geven.

Om deze taalmodellen te trainen gaat Meta vanaf 27 mei gebruikmaken van openbare gebruikersdata. Denk hierbij aan foto’s, reacties en statusupdates die je jaren geleden eens hebt gedeeld. Alles wat publiekelijk online staat, gaat Meta gebruiken voor AI. Volgens Meta vallen privéberichten en posts van minderjarigen buiten deze regeling.

Wie dus geen actie onderneemt geeft automatisch groen licht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat Meta eerst expliciet toestemming zou moeten vragen, maar dat gebeurt dus niet. In plaats daarvan moeten gebruikers zelf bezwaar maken. Doe je dat niet vóór 27 mei, dan mag Meta je content gewoon gebruiken voor AI-doeleinden. De AP raadt gebruikers daarom aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken, op de manier zoals hieronder beschreven.

In een bericht op 20 maart 2025, waarin Meta AI beschikbaar werd in de Europese Unie benadrukten wij al het volgende:

Meta stelt dat Meta AI in Europa geen gebruik maakt van eerste-partij gegevens van gebruikers, zoals persoonlijke berichten of accountinformatie. Toch vrezen critici dat Meta de regelgeving zo zal interpreteren dat het alsnog data kan verzamelen voor AI-training, zodra de juridische ruimte daarvoor ontstaat.

Blijkbaar ziet Meta nu toch mogelijkheden om data van Europese gebruikers te benutten om het AI-model te trainen. Gelukkig kun je daar een stokje voor steken, al moet je dat wel op tijd doen.

Zo maak je bezwaar op je gegevensgebruik.

Klik op je profielfoto en selecteer daar Instellingen en privacy. In bijvoorbeeld de Instagram-app ga je naar je profielfoto en tik je op de knop met de drie streepjes rechtsboven. Klik op Privacycentrum. Bovenaan de pagina staat een tekstblok dat begint met We werken altijd aan verbeteringen voor AI bij Meta. In de tekst kun je klikken op de blauwe woorden Bezwaar maken. Vul je e-mailadres in als dat nog niet is gedaan en eventueel een reden. Klik op Verzenden. Vervolgens ontvang je een e-mail met de bevestiging van je bezwaarschrift.

Meta zegt alle bezwaren te honoreren, maar of dat echt zo is valt natuurlijk te betwijfelen. Als je je Instagram en Facebook account gekoppeld hebt, hoef je het bezwaar maar een keer in te dienen voor beide diensten.

Maar hoe zit dat eigenlijk met Meta AI in WhatsApp? Sinds enige tijd vind je in het chatoverzicht van WhatsApp rechtsonder een blauwe cirkel. Met deze knop kun je Meta AI aanspreken en vragen stellen. Je kunt Meta AI ook toevoegen aan gesprekken. Zolang je dat niet doet en Meta AI niet gebruikt, worden je privéberichten niet gebruikt om Meta AI te trainen. Er lijkt voor WhatsApp geen expliciete manier te zijn om bezwaar aan te tekenen van gebruik van je WhatsApp-gegevens.