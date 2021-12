Sonos’ milieuplannen vanaf 2023

Sonos is dit jaar begonnen met het ‘Design for Disassembly’-programma, dat vanaf 2023 wordt toegepast bij nieuwe speakers. Er zal vanaf dat moment geen lijm meer worden gebruikt om de speakers te assembleren. Het bedrijf gaat een interne reparatiescore hanteren om aan te geven hoe gemakkelijk de speakers uit elkaar te halen en te repareren zijn. In het ontwerpproces zal extra aandacht worden besteedt aan repareerbaarheid. Dat valt te lezen in een persbericht. Of er ook handleidingen en originele onderdelen beschikbaar komen, is nog niet bekend. Apple is dat laatste wel van plan met Self Service-reparaties.



Het programma van Sonos moet het gemakkelijker maken om toekomstige Sonos-producten te repareren, refurbishen en te recyclen. Het effect zal echter pas op langere termijn merkbaar zijn, aangezien alle huidige speakers die in omloop zijn nog op de traditionele wijze zijn vastgelijmd. Eind 2023 wil Sonos ook beginnen met het gebruik van gerecycled plastic voor alle Sonos-speakers. Volgens een rapport van Sonos is de productie zelf niet het meest vervuilend, maar wordt het grootste deel van de CO₂-voetafdruk veroorzaakt door het energieverbruik ná aanschaf.

Sonos: slaapmodus en lager energieverbruik

Een andere milieumaatregel die Sonos neemt is het invoeren van een slaapmodus, zodat de speakers minder energie verbruiken als ze niet actief zijn. De Sonos Roam heeft al een dergelijke slaapmodus. Als doel heeft Sonos gesteld dat de speakers minder dan 2 Watt aan stroom verbruiken wanneer ze in slaapmodus staan. Momenteel ligt het gemiddelde op 3,22 Watt.

In 2030 wil Sonos CO₂-neurtaal zijn en in 2040 moet de netto CO₂-uitstoot gereduceerd zijn tot nul. Dat lukt niet op eigen kracht en daarom overweegt de fabrikant CO₂-compensaties. Dit houdt in dat de productie zelf nog wel vervuilend is, maar dat dit zal worden gecompenseerd met investeringen in milieuprojecten. Een voorbeeld hiervan is een zee-ecosysteemproject in Cambodja.