Gebruikers van een Philips Sonicare-tandenborstel kunnen voortaan hun poetsbeurten registreren in de Gezondheid-app. Het heeft een paar jaar geduurd om ze geschikt te maken voor HealthKit.

Philips Sonicare en HealthKit

Concurrenten Oral-B en Colgate hadden al veel langer data-uitwisseling tussen hun eigen app en Apple HealthKit. Nu beschikt ook de Philips Sonicare-app over een rechstreekse koppeling. Je kunt je dagelijkse poetsbeurten zien en hebt zicht op je poetshistorie, zodat je je tandarts ervan kan overtuigen dat je echt elke dag minstens twee minuten hebt gepoetst. Gebruik je al langer een Sonicare-tandenborstel dan krijg je ook oudere data te zien in de Gezondheid-app. Hoe je bepaalt welke apps toegang hebben tot HealthKit lees je in een aparte tip.



Philips biedt onder het merk Sonicare meerdere tandenborstels aan die met een app samenwerken. Er zijn speciale kinderborstels die je de juiste poetstechniek aanleren. Deze kosten rond de 40 euro. Daarnaast zijn er tandenborstels voor volwassenen die met coaching proberen om je een persoonlijk advies te geven. Die zijn wat duurder. Zo kost de Sonicare DiamondClean 9000 rond de 150 euro.

Prijzen Philips Sonicare-modellen



Meer info over slimme tandenborstels lees je in ons overzicht.