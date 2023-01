Apple verlaagt de iPhone-prijzen in 2023: dit ga je besparen

Apple heeft de adviesprijzen van alle iPhones met ingang van 1 januari 2023 verlaagd. De afgelopen jaren werd de iPhone alleen maar duurder, maar nu is er een klein lichtpuntje. Het verschil is... enorm?

iPhone-prijzen verlaagd in 2023

De prijsverlaging is eenvoudig te verklaren: het heeft te maken met de lagere thuiskopieheffing die op 1 januari 2023 van kracht is geworden. De heffing voor smartphones steeg voorheen fors van €4,70 naar €7,30 maar is vanaf begin van het jaar weer wat omlaag gegaan naar €5,30. Apple heeft dit verrekend in de nieuwe adviesprijzen en trekt er nog een euro extra vanaf: alle iPhone-prijzen zijn met drie euro verlaagd.



Dat resulteert in onderstaande adviesprijzen voor de iPhone 14-modellen, waarbij de prijs met 3 euro is verlaagd:

Voor de andere modellen is ook de prijs met 3 euro verlaagd en daarvoor gelden nu de volgende adviesprijzen:

Overigens gaat er over de opvolger van de iPhone 14 Plus het gerucht dat Apple een lagere prijs overweegt. Er zou te weinig vraag zijn naar de iPhone 14 Plus en Apple zou volgens geruchten de productie gestopt hebben. Eerst moeten de voorraden weggewerkt worden voordat er weer nieuwe exemplaren van de band rollen.

Prijsverlaging compenseert eerdere iPhone-prijsverhoging niet

Deze lagere prijs maakt de eerdere prijsverhogingen lang niet goed. De iPhone 14-modellen gingen fors in prijs omhoog vanwege allerlei factoren. Ten opzichte van de iPhone 13-serie zijn dit de prijsverhogingen die Apple eerder doorvoerde:

iPhone 14: €110 meer

iPhone 14 Pro: €170 meer

iPhone 14 Pro Max: €220 meer

Omdat er bij de iPhone 13-serie nog geen Plus-model bestond, is het niet mogelijk om de prijsverhoging daarvan te berekenen. Past een nieuwe iPhone niet meer binnen je budget, dan is het een goed idee om de iPhone-aanbiedingen in de gaten te houden, want de prijzen liggen bij andere winkels vaak een stuk lager dan bij Apple. Ook is het een goed idee om eens naar een iPhone met abonnement te kijken, want vaak betaal je bij de provider een veel gunstiger bedrag voor het toestel. En het bijbehorende abonnement had je toch al nodig.