De techbeurs IFA 2023 is in volle gang en dat betekent dat er talloze nieuwe producten worden aangekondigd. Zo ook bij Aqara. De fabrikant heeft onder andere een slim deurslot, een camera en een plafondlamp onthuld.

Aqara Smart Lock U200: slim deurslot

Slimme deursloten kunnen er niet genoeg zijn, al zul je op deze Aqara U200 wel wat langer moeten wachten. De fabrikant is van plan om later dit jaar voor het eerst via Kickstarter geld in te zamelen voor dit deurslot. Het gaat om een slot dat je op een bestaande cilinder kunt plaatsen en dat met Matter-over-Thread werkt. Daardoor is het geschikt voor een groot aantal smart home-systemen, waaronder HomeKit. Met een Aqara NFC-kaart of met een smartphone met NFC kun je je deurslot openmaken. Er zitten ook nog wat andere toegangsfuncties op zoals auto-unlock, een vingerscanner, pincodes en mobiele apps. Wil je er eentje hebben, dan zul je dus op de Kickstarter-campagne moeten wachten. Zo’n aanpak werkt misschien wel voor grappige gadgets, maar we betwijfelen of mensen ook bereid zijn om het risico te nemen bij zo iets belangrijks als een deurslot.



Aqara Ceiling Light T1M: plafondlamp

Aqara heeft onlangs al de ledstrip T1 aangekondigd en daar komt nu een plafondlamp bij. De Aqara Ceiling Light T1M heeft een diameter van 50 centimeter en is in 16 miljoen kleuren instelbaar, voor elke stemming en gelegenheid. De RGB-ring rondom is apart in te stellen met gradient-effecten en kan worden meegenomen in je smart home-scenario’s. Deze Zigbee-lamp zelf is uit zichzelf niet rechtstreeks HomeKit-geschikt, maar als je een geschikte Aqara-bridge hebt kun je gebruik maken van de Matter-over-bridge-support en werkt het ook met HomeKit. Het vierkante vlak wekt de indruk dat er een soort plafondplaat bij zit, maar dat is niet het geval. Als je naar de andere afbeeldingen kijkt zit daar ook ter decoratie een vierkantje achter.

Nog meer Aqara-producten: camera, stopcontact en relay

Aqara heeft op IFA 2023 nog drie andere producten aangekondigd, waaronder de Aqara Camera E1. Beveiligingscamera’s zijn niets nieuws bij Aqara: de fabrikant heeft aan de lopende band nieuwe modellen uitgebracht. Deze Camera E1 werkt met pan en tilt, heeft een 2K-resolutie en heeft standaard ondersteuning voor HomeKit Secure Video (maar dan heb je geen 2K-beeld). Daarnaast is er ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Home. De verbinding wordt gelegd met wifi 6 en Bluetooth 5.2. Aqara’s eigen functies omvatten onder andere persoonsdetectie met behulp van kunstmatige intelligentie, het tracken van personen en meerdere opslagmogelijkheden, waaronder een NAS, microSD-kaartje en cloudopslag.

Met de Aqara Wall Outlet (EU) kun je een slim stopcontact inbouwen in de muur. Dit is een mooiere oplossing dan een gewone slimme stekker, die altijd een stuk uit het stopcontact steekt. Deze Wall Outlet werkt met Zigbee en doet ook dienst als Zigbee netwerk repeater, waardoor ook de betrouwbaarheid van je overige smart home-apparaten wordt verbeterd. Je kunt er je energieverbruik mee meten en je kunt kijken of bepaalde apparaten zijn aangesloten. Daarnaast kun je er acties mee automatiseren.

Wie handig is kan ook aan de slag met de Dual Relay Module T2. Hiermee kun je lampen, gemotoriseerde raambekleding, garagedeuren, boilers, vloerverwarming en dergelijke aansturen. Hij maakt gebruik van Zigbee 3.0 en werkt met Matter-over-bridge, dus als je een geschikte bridge hebt kun je het ook via HomeKit aansturen. Je kunt het energieverbruik zien en hij bevat veiligheidsfuncties tegen oververhitting en te grote belasting. Hij kan een stroomsterkte tot 10 Ampère aan en hij werkt zowel via AC (100-250V) als DC (24-60V).

Al deze producten gaan de komende maanden verschijnen; dan zal ook de prijs bekend worden gemaakt. Voor nu gaat het er vooral om, dat je je op de IFA-beurs kunt vergapen aan het uiterlijk en de mogelijkheden. Wil je meer weten over de producten van Aqara, dan hebben we daar een overzicht van. De meeste werken met HomeKit of zijn via de Matter-geschikte bridges aan te sturen met Siri en de Woning-app.