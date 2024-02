Qua scherm hebben de Pro-modellen van de iPhones enerzijds en de standaardmodellen anderzijds een belangrijk verschil: 120Hz ProMotion en always-on. Maar dat verschil gaat in 2025 veranderen, zo zegt de Koreaanse site The Elec. Apple gaat voor de gewone iPhone 17 en de iPhone 17 Plus een LTPO-scherm gebruiken en dat betekent mogelijk dat zowel 120Hz ProMotion als de always-on functie naar die modellen komen. Al langer gaan er geruchten dat vanaf 2025 alle iPhone-modellen (met uitzondering van de eventuele nieuwe iPhone SE) dezelfde schermfuncties krijgen.

‘Gewone iPhone 17 ook met always-on’

Al in april 2023 deed beeldschermanalist Ross Young de voorspelling dat in 2025 alle iPhones 120Hz verversing krijgen. Daardoor zien animaties en vloeiender uit, zoals dat nu ook al is bij de iPhone 13 Pro en nieuwere Pro-modellen. Het always-on scherm, dat Apple introduceerde bij de iPhone 14 Pro, gaat ook zijn weg vinden naar de gewone iPhone 17 en iPhone 17 Plus. De LTPO-schermen die Apple daarvoor nodig heeft, zouden geleverd worden door fabrikant BOE. Mocht dat vanwege hogere aantallen niet haalbaar zijn, dan kan Apple altijd nog terugvallen op onder andere Samsung en LG Display.

Bekijk ook Gerucht: 'ProMotion vanaf 2025 op alle iPhone-modellen' De 120Hz beeldverversing (ProMotion) en mogelijk ook de always-on functie komen in 2025 op z'n vroegst naar alle iPhone-modellen, dus ook de niet-Pro uitvoeringen. Momenteel vinden we deze functies alleen nog op de duurdere varianten.

Het was in april 2023 nog onduidelijk of de komst van het LTPO-scherm naar de gewone iPhone 17 ook betekent dat always-on de overstap maakt van de Pro-modellen naar de standaarduitvoeringen, maar inmiddels lijkt dat er wel op. De always-on functie zorgt ervoor dat het scherm altijd aan staat, in gedimde stand. Daardoor zie je de tijd en je meldingen, zelfs als je iPhone ongebruikt op tafel of in een houder zit. Het heeft ook voordelen voor de stand-by functie van de iPhone, zodat je hem bijvoorbeeld als klok (eventueel met widgets) kan gebruiken op je bureau of nachtkastje.

Bekijk ook Nieuw in iOS 17: Standby maakt van je iPhone een digitale klok met widgets Standby is een nieuwe functie in iOS 17. Het zorgt ervoor dat je iPhone tijdens het opladen klaar staat om je van nuttige informatie te voorzien. Denk aan de tijd, maar ook het weer, je agenda-afspraken of je muziek. Lees in deze tip wat de mogelijkheden zijn en hoe je het instelt.

De iPhone 17-serie uit 2025 bestaat naar verwachting weer uit de iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max (en/of Ultra). Dit jaar (dus in 2024) worden de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max qua schermformaat iets groter. In 2025 gaan we diezelfde wijziging vermoedelijk ook zien bij de gewone iPhone 17 en iPhone 17 Plus.