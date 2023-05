Aqara Colour Ceiling Light T1

Aqara brengt aan de lopende band nieuwe producten uit. Vaak zijn het nieuwe versies van al bestaande producten, maar bij deze ronde Aqara plafondlamp is er sprake van iets nieuws. Dit is de eerste gekleurde plafondlamp, als opvolger van de T1 die alleen met warme en koele wittinten werkte. Deze plafondlamp heeft een diameter van 50 centimeter en maakt via Zigbee 3.0 verbinding met je hub. Omdat hij altijd met stroom verbonden is kan hij ook dienst doen als Zigbee-repeater.



De lamp is in elke gewenste kleur instelbaar en heeft ook een backlight-functie, zodat het plafond rondom de lamp wordt beschenen. Verder is hij geschikt voor Apple’s Adaptive Lighting . Een bijkomend voordeel van deze ronde vorm is dat ‘ie altijd goed hangt. Bij een vierkante of rechthoekige lamp moet je moeite doen dat ‘ie precies parallel aan de muur is bevestigd.

Bekijk ook Alles over Adaptive Lighting in HomeKit: zo stel je het in Adaptive Lighting in HomeKit is een handige functie voor het automatisch aanpassen van de verlichting. In het Nederlands wordt de functie adaptieve verlichting genoemd. Wat heb je hiervoor nodig en hoe stel je dit in?

Aqara Smart Wall Switch

Een ander interessant product zijn deze muurschakelaars – waar overigens nog niet zoveel informatie over beschikbaar is. Wel is op basis van de foto’s duidelijk dat Aqara voor een heel ander design kiest. Bijna alle smart home-accessoires van het merk zijn in helder wit uitgevoerd. Deze vierkante modellen zijn tweekleurig met één, twee, drie of vier knoppen. Maar je kunt ook nog gewoon wit of zwart kiezen. Ze lijken geschikt voor de Europese markt en zijn mogelijk verkrijgbaar in draadloze en bedrade variant. Maar daarover is nog geen informatie vrijgegeven.

Aqara Light Strip T1

Van de vier nieuwe producten is de Aqara Light Strip T1 het minst spannend, want er zijn al meer soortgelijke producten. Hij is 2 meter lang en heeft afzonderlijk instelbare kleuren in segmenten van 20 centimeter. Je kunt er dus in totaal tien verschillende kleuren mee instellen. De verbinding wordt gelegd met Zigbee 3.0 en zelf functioneert de lightstrip ook als Zigbee-repeater. Je hebt bij dit product eveneens e mogelijkheid om Apple’s Adaptive Lighting-feature te gebruiken en er zit een microfoon in om de kleuren automatisch aan te passen op het ritme van de muziek. Heb je de juiste hub, dan kun je deze lightstrip ook via Matter aansturen.

Bekijk ook Meteen sfeer: dit zijn de beste ledstrips met HomeKit Met een ledstrip of lichtslang kun je gemakkelijk meer sfeer in je huis brengen. In deze gids vertellen wij je over de beste lichtslangen en lightstrips voor binnenshuis en buiten. We geven daarbij voorrang aan ledstrips met HomeKit, omdat je die het makkelijkst met je Apple-apparatuur kunt aansturen. Ideaal voor wat sfeer, ongeacht het seizoen!

Aqara Curtain Motor C3

Aqara heeft al meer gordijnmotoren uitgebracht en zoals wel vaker bij dit merk is de nieuwste ook meteen de meest aantrekkelijke. Deze is namelijk in staat om een gewicht van maar liefst 80 kilo te verplaatsen en dat is voor gordijnen behoorlijk wat. Deze moet moet met het stroomnet worden verbonden en is dus niet op batterijen te gebruiken. Ook heb je speciale rails nodig om te kunnen gebruiken. Je kunt ook handmatig aan de gordijnen trekken om te te openen en te sluiten. De motor maakt de klus dan verder af. Je kunt ook tijdens het sluiten van de gordijnen even tegenhouden om duidelijk te maken dat de motor moet stoppen. De gordijnmotor maakt in de langzaamste stand weinig herrie, namelijk maar 26 decibel. Ook deze gordijnmotor is geschikt voor HomeKit.