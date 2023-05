Dit is Spark +AI

Wil je Spark +AI proberen, dan moet je vandaag wat meer geduld hebben. Heel wat gebruikers zijn de app gaan proberen en dat betekent dat het genereren van een antwoord wat langer kan duren dan tijdens de betaperiode het geval was. De Oekraïense software-ontwikkelaars beloven dat Spark +AI niet alleen informele en professionele antwoorden kan geven, maar ook de juiste toon kan aanslaan, van dwingend tot poeslief en in de gewenste lengte. Het werkt ook nog met Nederlands, dus hoog tijd om het eens uitgebreid te proberen.



OpenAI schiet te hulp

Premium-gebruikers van de Spark-app krijgen toegang tot zes AI-functies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het GPT-model van OpenAI:

E-Mail schrijven: Je legt uit waarover het gaat en de app formuleert een tekst, die je meteen kunt versturen of nog even kunt doorlezen. Je kunt aanwijzingen geven dat het bijvoorbeeld iets formeler moet en er zijn knoppen als je een langere of juist kortere tekst wil.

Snelle korte antwoorden: Met een druk op de knop kun je snel reageren op een mailtje, bijvoorbeeld “Nee, bedankt”.

Hulp bij het formuleren van zinnen: Ben je ontevreden met je zelfgeschreven antwoord, dan kun je de AI-functie vragen om het wat anders te formuleren.

Tekst korter of langer maken: Vind je je antwoord te kort of juist te lang, dan kan de AI-functie helpen om de lengte aan te passen.

Toon aanpassen: Klinkt jouw zelfbedachte antwoord wat te kil, dan kan AI het wat vriendelijker maken, of juist wat formeler maken.

Proeflezen: De app kan jouw tekst nalezen en wijst je op mogelijke grammaticafouten en fout gebruikte woorden.

In onderstaand mailtje gaven we als prompt dat maandag niet goed uitkomt, maar dat we wel op dinsdag kunnen. Dat leverde het volgende resultaat op:

Op zich is het niet zo’n verkeerd antwoord, maar “fijn om te horen dat je aan me denkt” is toch iets wat bij een zakelijke ontvanger verwondering zal wekken. Gelukkig kun je de tekst zelf nog wat aanpassen, voordat je het verzendt om eventuele tenenkrommende tekst weg te halen. Na nog wat aanpassingen (uitbreiden en herformuleren) kwam dit meer in de richting: “Helaas past de afspraak op maandagmiddag niet in mijn planning. Maar ik ben beschikbaar om op dinsdagmiddag af te spreken. Ik hoop dat dit ook voor jou uitkomt.” Het klinkt vriendelijk en is niet te overdreven, al zal een oplettende lezer toch wel merken dat het niet helemaal mijn schrijfstijl is en wat geforceerd klinkt. Spark +AI dan zal niet meteen een perfect antwoord geven; je moet zelf nog even goed nalezen of de tekst wel helemaal klopt en of het niet wat vreemd overkomt. Wellicht heeft dat te maken met culturele verschillen, waar OpenAI geen rekening mee kan houden.

Spark +AI is op de iPhone en Mac te gebruiken en is voorzien van een limiet, die je volgens de makers niet zomaar overschrijdt. Heb je wel 90% van je maandlimiet behaalt, dan krijg je een waarschuwing. Bij elke nieuwe maand kun je weer helemaal los gaan. Doel van deze nieuwe fucnties is dat je sneller betere e-mails kunt schrijven. Als iedereen in een bedrijf dit gaat gebruiken, zou dat kunnen leiden tot een nog grotere stroom aan e-mail, die grotendeels automatisch is gegenereerd. Maar daar zijn dan weer tools voor om langere teksten samen te vatten.

Het belangrijkste voordeel van Spark +AI lijkt vooral dat je writer’s block kunt voorkomen: je zit te staren naar het scherm en weet niet goed wat je moet schrijven. Spark helpt je dan op weg met een voorzetje, die je zelf nog wat verder kunt aanscherpen. Het kan zorgen voor meer productiviteit, omdat je niet meer minutenlang bezig bent met het formuleren van een antwoord of proeflezen op typefouten. De functie is 7 dagen gratis te proberen.