De ontwikkelaar van de Watchsmith-app laat zien dat de Apple Watch Series 3 het meest populaire model van dit moment is. Mensen kiezen ofwel voor het duurste of het goedkoopste model.

Nog veel mensen met Apple Watch Series 3

De cijfers van Watchsmith laten zien dat ontwikkelaars van watchOS-apps nog een behoorlijke tijd rekening zullen moeten houden met de wat oudere modellen. Als je bedenkt dat Watchsmith een app is voor geavanceerde gebruikers die van het tweaken van hun wijzerplaat houden, dan zullen de werkelijke cijfers zelfs nog iets meer in het voordeel van de Apple Watch Series 3 zijn. Apple geeft zelf geen informatie over het marktaandeel van de verschillende modellen.



Dat de Apple Watch Series 3 zo hoog in de statistieken staat, is omdat dit waarschijnlijk het bestverkochte model is. De Series 3 is al heel lang in het assortiment, terwijl de Series 4 en 5 maar één jaar verkrijgbaar waren. Als je nu een Series 5 zou willen kopen, moet je moeite doen. De meeste winkels zijn door de voorraad heen en richten zich op de Series 6 en SE. Uit de cijfers van Watchsmith blijkt dat de Apple Watch SE tot nu toe nog niet zoveel verkocht is als Apple misschien zou wensen.

Verder is het goed om te weten dat de helft van de 100 miljoen actieve Apple Watches in de afgelopen twee jaren werd verkocht. De groep recente nieuwe gebruikers is dus relatief groot. Zij kochten niet altijd het allernieuwste model, maar bleken vaak ook voor de Series 3 te kiezen. Het is dus niet zo dat het hier gaat om oudgedienden die al jarenlang met hun Apple Watch Series 3 rondlopen.

Opvallend aan de cijfers is dat Apple met de Apple Watch SE nog weinig mensen heeft weten te overtuigen om te upgraden.

Dat de Series 1 en 2 zo laag scoren, heeft er deels mee te maken dat sommige exemplaren niet meer in gebruik zijn, maar ook omdat ze qua aantallen totaal ondersneeuwen bij de huidige gebruikersaantallen. Bij de iPhone zagen we dat ook: de pioniers die in 2007 een iPhone kochten vormen een fractie van het huidige aantal gebruikers. Apple-producten hebben veel tijd nodig om tot de massa door te dringen. Bij de Apple Watch is driekwart van de huidige gebruikers relatief nieuw.

Instapmodel Apple Watch Series 3 vs Apple Watch SE



Series 3 vanwege de prijs

De belangrijkste reden dat mensen toch voor de Series 3 kiezen, heeft te maken met de prijs. Vorig jaar, toen er nog geen Apple Watch SE in de schappen lag en updaten nog geen probleem vormde, was de Series 3 een logische keuze voor wie niet de hoofdprijs wilde betalen. Tegenwoordig kun je voor 80 euro extra de Apple Watch SE kopen.

Wie krap qua budget zit kiest misschien nog wel voor de Series 3, maar wie langere tijd plezier wil hebben van het horloge kan beter iets meer uitgeven. Dan krijg je bovendien het nieuwe design. Heb je nog een Series 3 en gebruik je die naar volle tevredenheid, dan moet je dat vooral blijven doen. Maar er is een kans dat dit model in 2021 geen update meer krijgt naar watchOS 8, dus je kunt alvast gaan nadenken wat je op termijn wilt gaan doen: blijven gebruiken of toch overstappen naar een nieuwer model.