Apple Watch Series 3-bezitters hebben klachten over watchOS 7

Eerder klaagden bezitters van een Apple Watch Series 3 al over te weinig opslag om watchOS 7 te installeren. Nu de installatie eenmaal gelukt is, komen er meer klachten aan het licht.

Apple Watch Series 3 heeft problemen met watchOS 7

Al bij de release van watchOS 7 bleek er een groot probleem: mensen met een Apple Watch Series 3 hadden moeite om de update überhaupt te kunnen installeren. Vaak kwam het erop neer om de Apple Watch terug te zetten naar fabrieksinstellingen, te updaten en een backup terug te zetten. Omdat je daarvoor meermaals moet koppelen en loskoppelen, ben je er met gemak een paar uur mee bezig. Nu duiken er nieuwe problemen op: de smartwatch loopt op onverwachte momenten vast en is traag geworden.



Opvallend is dat wij tijdens de hele betaperiode de watchOS 7 beta op een Series 3 hebben getest en niet tegen problemen zijn aangelopen, ook niet met het installeren van updates. We merkten zelfs dat de Series 3 een stuk sneller was geworden bij het navigeren en het openen van apps, dankzij watchOS 7. Er is uiteraard wel een verschil tussen regelmatig testen en het daadwerkelijk de hele dag dragen van een Apple Watch – en dat blijkt nu de update bij het grote publiek ligt.

In ons artikel over watchOS 7 problemen maken Series 3-gebruikers melding van hun klachten en ook op het forum van Apple en het MacRumors-forum is te merken hoe gefrustreerd de eigenaren van een Apple Watch Series 3 zijn. Het meest komt voor, dat het horloge meermaals per dag gaat herstarten. Het horloge vraagt daarna om je pincode en toont bij activiteiten lege statistieken. In watchOS 6 kwam dat niet voor, meldt één van de getroffenen. Hij of zij hoopt dat Apple snel een aanvullende update uitbrengt. Volgens sommige eigenaren van een Apple Watch Series 3 is dit “de ergste” update die Apple tot nu toe heeft uitgebracht.

Andere klachten die zich voordoen, naast vastlopen en trage performance, is het meermaals per dag automatisch vergrendelen, het niet tonen van complicaties op meerdere wijzerplaten (zoals weer en datum) en de verbinding kwijtraken met de iPhone.

Apple heeft heel wat huiswerk te doen. Het bedrijf belooft dat producten die nog in productie zijn nog zo’n vier tot vijf jaar updates krijgen. De Series 3 ligt nog gewoon bij Apple in de schappen en zal dus nog moeten worden voorzien van watchOS 8, 9 en 10. Dit is een onderwerp dat ook in iCulture Podcast #16 aan de orde komt.

Het is eigenlijk vreemd dat Apple de Series 3 nog verkoopt, want met de nieuwe Series 6 en de Apple Watch SE is er eigenlijk een prima line-up van betaalbaar tot duurder. De verkoop van de Series 3 zou Apple aan externe handelaren kunnen overlaten en zien het kleine prijsverschil met de Apple Watch SE zouden wij iedereen aanraden om die te verkiezen boven de alweer drie jaar oude Apple Watch Series 3.

Helaas is downgraden bij watchOS niet mogelijk, dus eigenaren van een Apple Watch Series 3 hebben geen mogelijkheid om terug te gaan naar watchOS 6, de laatste stabiele update. Ook de release van watchOS 7.0.1 heeft het probleem niet opgelost.

Dit zijn enkele opties die je hebt:

Je Apple Watch inruilen bij Apple of een refurbished aanbieder en upgraden naar een nieuwer model. Je krijgt relatief weinig bij Apple en eigenlijk word je als gebruiker dan gestraft dat Apple de update niet goed voor elkaar heeft. Dit is geen ideale oplossing, maar het kan.

Je Apple Watch opbergen en wachten tot Apple het heeft opgelost. Als het weer soepel loopt kun je het exemplaar wellicht aan een huisgenoot geven of tweedehands verkopen.

Wachten tot Apple een update uitbrengt, al kan dit nog wel even duren omdat Apple de problemen nog niet officieel heeft erkend.

