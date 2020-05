Apple Watch voor paniekaanvallen

Het houden van een belangrijke presentatie, het onder ogen zien van je grootste angst of het halen van een belangrijke deadline: in al deze gevallen kan er een vorm van paniek ontstaan. Sommige mensen hebben in dit soort gevallen last van complete paniekaanvallen, wat resulteert in hartkloppingen, stress en andere lichamelijke ongemakken. Mogelijk kan de Apple Watch je in de toekomst hierbij helpen, zodat je weet wanneer je even rust moet nemen en een tandje terug doen.



Een functie voor paniekaanvallen werd in april 2020 al genoemd door YouTuber EveryThingApplePro en geruchtenlekker Max Weinbach. Nu sluit ook geruchtenlekker Jon Prosser zich erbij aan. In de Geared Up-podcast vertelt hij dat de volgende generatie Apple Watch en watchOS 7 nieuwe functies zullen bevatten voor je mentale welbevinden.

Zuurstofgehalte meten

In de volgende generatie Apple Watch zit volgens geruchten een sensor om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Deze zal worden Prosser worden gebruikt voor mentale gezondheidsfuncties, zoals het detecteren van een paniekaanval. Er zijn overigens al apps voor paniekaanvallen, zoals het in 2016 besproken PanicShield. De Apple Watch zit echter veel dichter op je lichaam en meet de werkelijke reactie, zoals verhoogde hartslag. Je hoeft dit dan niet meer subjectief in een app te rapporteren.

Apple zou zich momenteel sterk op mentale gezondheid focussen voor de volgende versie(s) van watchOS. Het zou dit jaar of volgend jaar beschikbaar kunnen komen. Op basis van het zuurstofgehalte en je hartslag kan gekeken worden of je hyperventileert. Zo kan een paniekaanval gedetecteerd worden voordat je er zelf erg in hebt. Dit kan vooral nuttig zijn als je in de auto zit: je krijgt dan bijvoorbeeld het advies om een parkeerplaats op te zoeken en ademhalingsoefeningen te gaan doen.

Prosser hoopt dat de functie nog dit jaar beschikbaar komt en al op WWDC 2020 wordt aangekondigd, maar is er niet zeker over. Als het een bloedzuurstofsensor vereist kan Apple het pas dit najaar aankondigen, als de volgende generatie Apple Watch wordt onthuld. Werkt het echter ook op oudere Apple Watch-modellen, dan kan het nu al tijdens WWDC aan de orde komen. De benodigde sensor zou er al sinds de vroege modellen in zitten, maar is uitgeschakeld.

De eerdere geruchten wekten de indruk dat de Apple Watch ook in staat zal zijn om hoge stressniveau’s te herkennen en dat het zou werken op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Er werd toen geen link gelegd met het bloedzuurstofgehalte.



Fitbit kan al bloedzuurstofgehaltes schatten.

In een gelekte versie van iOS 14 zaten ook al hints dat de Apple Watch zuurstof in je bloed gaat meten. Een daling van die waarde kan nog meer betekenen: het kan duiden op ademhalings- of hartproblemen, waardoor je maar beter medische hulp kunt zoeken. Verder gaan er nog steeds geruchten dat de Apple Watch slaapfuncties krijgt.

Meer over watchOS 7 en de aanstaande Apple Watch Series 6 lees je in onze round-ups.