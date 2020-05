De AirPods zijn een gigantisch succes, maar zelf had Apple dat niet zien aankomen. In een interview met Wired vertelt Apple-topman Greg Joswiak over het ontwikkelen van de eerste exemplaren - en hoe het balletje vervolgens ging rollen.

Onverwacht succes van AirPods

Greg Joswiak is werkzaam als Apple’s Vice President of Product Marketing. Hij nam de tijd voor een interview met Wired, waarin het succes van de AirPods werd besproken. Zelf zag Apple het niet aankomen: “het ging als een lopend vuurtje, hoe snel het zich verspreidde. Ze doen het beter dan we ons ooit hebben kunnen voorstellen.” Volgens Joswiak dacht Apple al langere tijd na over een compleet draadloze toekomst en draadloze oortjes waren daarin een logische stap. Het leidde tot het achterwege laten van de koptelefoonaansluiting en het introduceren van draadloos opladen.



Joswiak:

We hadden al jaren een visie over een draadloze toekomst. We hadden dit ongelooflijke draadloze product, de iPhone. En het begon een beetje vreemd te voelen als we iemand zagen met bedrade oordopjes. Toen bedachten we: waarom zou er een snoertje aan moeten zitten?



Greg Joswiak tijdens een Apple-keynote in 2019

Apple koos ervoor om het design en de pasvorm van de AirPods gelijk te maken aan die van de EarPods, de oortjes die je al jarenlang krijgt meegeleverd bij je iPhone. Apple had jarenlang gestoken in onderzoek naar de EarPods, om te zorgen dat het bij een meerderheid van de bevolking goed past. Bij de AirPods Pro gingen ze daarmee een stap verder, door drie verschillende verwisselbare oortips mee te leveren. Dit zorgt ervoor dat ze vrijwel iedereen passen.

3D-scans van honderden oren

Samen met Stanford University maakte Apple 3D-scans van honderden verschillende oren en vormen, om te zorgen dat één maat voldoende zou zijn.

Met de AirPods Pro gingen we nog een stap verder met dat onderzoek. We bestudeerden meer oren, meer oortypen. Dit zorgde ervoor dat we een design konden ontwikkelen, dat samen met de drie verschillende eartips, voor een overweldigend percentage van de wereldbevolking past.

Apple’s eerste generatie AirPods kwam beschikbaar samen met de iPhone 7 (Plus) in 2016. Dit was ook het moment dat de koptelefoonaansluiting verdween. De tweede generatie AirPods verscheen een jaar geleden in maart 2019 en in oktober volgden de AirPods Pro. Ondertussen gaan er geruchten dat Apple werkt aan een koptelefoon met de naam AirPods Studio. Er zouden ook nieuwe AirPods in ontwikkeling zijn, maar die gaan we waarschijnlijk pas in 2021 zien.