Hörmann garagedeurknop met HomeKit nu verkrijgbaar

Hörmann garagedeurknop met HomeKit

Met de schakelaar kun je je elektrisch aangedreven garagedeur via HomeKit bedienen. De knop werd enkele maanden geleden al aangekondigd en zou eigenlijk afgelopen najaar al op de markt komen. Dat lukte echter niet. Nu is hij officieel verkrijgbaar voor rond de 120 euro, al kun je via de vakhandel wat meer geld kwijt zijn als je ook de montage laat uitvoeren. Wil je het zelf doen, dan vind je bij deze winkel een handleiding. Je zou daar ook online kunnen bestellen, maar bent dan wel €18 extra kwijt aan verzendkosten binnen Europa. Navraag bij Hörmann Nederland maakte duidelijk dat de knop ook bij de Nederlandse dealers verkrijgbaar is.



Europese aanbieders van HomeKit-garagedeuren zijn er niet zoveel. We hebben eerder wel eens geschreven over de Ismartgate, die destijds voor €119 in de rekken lag. Tegenwoordig vragen de makers er €179 exclusief BTW voor.

Probleem is wel dat zo’n knop met jouw specifieke garagedeur moet werken en dan heeft deze nieuwe knop toch z’n beperkingen. Hij werkt volgens de fabrikant alleen met de Hörmann garagedeuraandrijvingen:

SupraMatic E / P 3 (vanaf index Ci)

SupraMatic HT

SupraMatic / ProMatic, serie 4 (adapter noodzakelijk)

De verbinding met de rest van je smart home wordt gelegd via Wi-Fi. Je krijgt er een 7 meter aansluitkabel met systeemstekker bij. De knop zelf meet 80 x 80 x 35 mm en voor mensen die hun garage graag in de juiste kleurstelling inrichten is het handig om te weten dat de kleur zuiver wit is (RAL 9010). Je kunt de knop alleen gebruiken in droge ruimtes.

De ‘Binnendrukknop IT Wi-Fi’, zoals het product in Nederland heet, is in feite een gateway met kabel voor de aansturing van Hörmann-aandrijvingen via het Apple HomeKit-systeem.

Beheren van de knop doe je via de Woning-app van Apple, waarbij je iOS 11.3 en hoger nodig hebt. Voor bediening op afstand heb je uiteraard een woninghub nodig, zoals een Apple TV, iPad of HomePod. De fabrikant noemt deze HomeKit-hub een ‘besturingscentrale’.

Het ziet er misschien een beetje uit als een gewone slimme HomeKit-knop, maar de functies zijn uiteraard iets anders.