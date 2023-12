Eric Migicovsky is een naam die je als vaste lezer van iCulture misschien nog wel zult kennen. Hij was de man achter Pebble, de meest baanbrekende smartwatch voordat de Apple Watch verscheen. Pebble werd overgenomen door Fitbit, Fitbit door Google en van de grote ambities om de perfecte smartwatch te maken is weinig meer over. Toch heeft Migicovsky nog andere problemen gevonden die om een dringende oplossing vragen, namelijk het feit dat iMessage niet is opengesteld voor Android. Beeper Mini gaat dat oplossen, zonder dat je je hoeft aan te melden bij Apple. Eerder probeerde Nothing Chats iets soortgelijks met de technologie van Sunbird, maar die oplossing bleek zo lek als een mandje.

Beeper Mini voor Android

Apple heeft weliswaar beloofd RCS te gaan ondersteunen, maar toch zijn er nog genoeg Android-gebruikers die iets anders willen: blauwe praatballonnen in iMessage. Beeper werd voor het eerst uitgebracht in 2021, met als doel om al je chatberichten samen te brengen op één plak. De ondersteuning van iMessage op Android en Windows was mooi meegenomen. Door je aante melden met je Apple ID kon je toegang krijgen tot iMessage. Dit werkte via Mac mini-servers, die in een datacenter staan opgesteld. Of je dit vertrouwt en je Apple ID aan een derde partij wil toevertrouwen, is een persoonlijke afweging. Migicovsky wekt een serieuze indruk, maar zijn bedrijf kan vroeg of laat in handen vallen van een ‘Meta’ of ‘Google’ die het wat minder nauw neemt met privacy. Van de andere kant: als je een Android-gebruiker bent die niet zoveel met het Apple ID doet, is het risico vrij klein.

Geen Apple ID nodig

Met Beeper Mini heeft het bedrijf een nieuwe manier gevonden om met iMessage te verbinden. Met behulp van ‘reverse engineering’, waarbij wordt teruggeredeneerd hoe een bepaald proces intern werkt, met het doel om dit bijvoorbeeld na te kunnen bootsen. Je hoeft je bij Beeper Mini niet aan te melden met je Apple ID en er komen geen externe servers aan te pas. Optioneel kun je je aanmelden met je Apple ID om berichten te verzenden en te ontvangen vanaf je e-mailadres.

Aanmelden met telefoonnummer

In plaats daarvan gebruikt Beeper het unieke telefoonnummer van je apparaat. Dit is ook het nummer dat je in Google Messages gebruikt voor SMS en RCS – maar dan via iMessage. Het interessante van deze oplossing dat de chatballonnen gewoon blauw worden weergegeven en niet in het gevreesde groen. Beeper Mini ziet eruit als een kruising tussen Google Messages en iMessage. De berichten van en naar Android-gebruikers worden versleuteld. Ook zijn typische iMessage-functies zoals leesbevestigingen, video, reacties, spraakberichten, berichten verwijderen en zien wanneer iemand aan het typen is, beschikbaar in de app.

Bekijk ook Nothing Chats nu alweer gestopt; iMessage-workaround bleek slecht beveiligd Toestelmaker Nothing had een oplossing bedacht waardoor je iMessage met blauwe praatbubbels kunt gebruiken, ook als je geen iPhone hebt. Nothing Chats bleek echter geen gebruik te maken van end-to-end encryptie, zo blijkt uit de broncode. De makers zijn er nu alweer mee gestopt.

In plaats van een relay te gebruiken, maakt Beeper Mini rechtstreeks verbinding met de servers van Apple. De sleutels worden op het apparaat van de gebruiker bewaard, zonder dat Beeper toegang hoeft te hebben. Om gebruikers nog meer vertrouwen te geven heeft Migicovsky’s team een proof-of-concent op GitHub gebouwd, die iedereen kan bekijken en onderzoeken. Een volgende vraag is of Apple dit kan blokkeren. Volgens de makers is dat vrij lastig. Volgens sectie 1201F van de DCMA-wetgeving is reverse engineering toegestaan voor interoperabiliteit. Toch zou Apple aanpassingen in het iMessage-protocol kunnen doen om Beeper Mini een voet dwars te zitten.

Beeper Mini zelf proberen

Je kunt Beeper Mini meteen al downloaden via de Google Play Store, maar daarvoor heb je uiteraard wel een Android-toestel nodig. De app is 7 dagen gratis te gebruiken en kost daarna $2 per maand. Het blijft overigens niet bij iMessage. Het plan is om 15 chatdiensten toe te voegen, waaronder WhatsApp en Signal, met end-to-end versleuteling als dat mogelijk is.

Lees ook het interview dat we ooit met Eric Migicovsky hielden.