iMessage is Apple's berichtendienst die exclusief op Apple-apparaten beschikbaar is. Er is wel eens geopperd dat Apple ook een Android-versie moet maken, maar daar heeft Apple niet zoveel zin in.

Er zijn allerlei redenen om voor een iPhone te kiezen en Apple heeft diverse exclusieve functies waardoor gebruikers niet zo makkelijk overstappen. Denk bijvoorbeeld aan Apple Pay of het gebruik van iCloud en andere diensten zoals Apple Arcade. iMessage is ook zo’n goed voorbeeld. Hoewel de chatdienst hier in Nederland niet zo populair is als in de VS, kan het voor mensen een reden zijn om niet over te stappen omdat iMessage nog altijd exclusief voor Apple-apparaten is. Uit juridische documenten van Epic Games blijkt dat Apple wel eens gedacht heeft aan iMessage voor Android, maar dat meerdere mensen aan de top hier geen brood in zagen.



Waarom Apple geen iMessage voor Android wil

Uit de stukken blijkt dat Eddy Cue, Senior Vice President software en diensten, al in 2013 aangaf dat Apple een Android-versie van iMessage had kunnen maken, waardoor het mogelijk wordt om tussen verschillende besturingssystemen berichten met elkaar uit te wisselen. Craig Federighi, de baas van de afdeling Software Engineering, bleek daar fel op tegen. “iMessage op Android zorgt er simpelweg voor dat er een obstakel verwijderd wordt voor iPhone-families om hun kinderen een Android-toestel te geven”, zo geeft hij aan. Phil Schiller, destijds de baas van de App Store, was het daarmee eens en besloot dat Apple geen iMessage voor Android moest maken.

In het document staat ook een uitspraak van een voormalig Apple-medewerker. De uitspraken stammen uit 2016 en de voormalig medewerker zegt dat “de lastigste reden om het Apple-universum uit te stappen iMessage is”. Phil Schiller concludeert vervolgens dat “het overzetten van iMessage naar Android ons meer kwaad dan goed doet”.



Een bericht naar een niet-Apple gebruiker wordt een groene sms.

De voorbeelden met iMessage en andere Apple-exclusieve functies is door Epic Games aangedragen ter voorbereiding van de rechtszaak. De gameontwikkelaar is nog altijd in een ruzie met Apple verwikkeld over de strenge eisen die Apple stelt voor onder andere de App Store. Epic Games wil met de voorbeelden bewijzen dat Apple er alles aan wil doen om gebruikers binnen het eigen ecosysteem te houden.

Apple-diensten op andere apparaten

De laatste tijd brengt Apple wel enkele functies en diensten uit voor andere platformen. Apple Music is ook beschikbaar op Android, terwijl Apple TV+ en de Apple TV-app op een breed scala aan apparaten beschikbaar is, zoals televisies van Samsung, LG, Sony en de spelcomputers van Microsoft en Sony. Wat daarbij ook mee zal spelen is dat Apple met deze twee diensten geld verdient en dat is met iMessage niet het geval. Onlangs kwam Apple wel met een tool om je iCloud-foto’s over te zetten naar Google Foto’s.

Overigens was het destijds bij de onthulling van FaceTime wel de bedoeling dat andere bedrijven gebruik konden maken van de techniek. Steve Jobs beloofde dat FaceTime een open standaard zou worden, maar dat is er nooit van gekomen. Gezien het huidige beleid rondom iMessage lijkt het ook onwaarschijnlijk dat dat nog gaat gebeuren.

Het is niet de eerste keer dat Apple-kopstukken zich uitlaten over iMessage op Android. Tijdens de WWDC 2016 sprak Walt Mossberg met een Apple-kopstuk. Daar gaf Apple al toe dat het exclusief houden van iMessage zorgt voor een betere verkoop van eigen producten.

Andere manieren voor iMessage op Android

Er is de afgelopen jaren wel geprobeerd door externe ontwikkelaars om iMessage op Android te krijgen. Een recent voorbeeld is de aankomende alles-in-1-chatapp Beeper, dat werkt met WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage en nog veel meer. De app gebruikt hiervoor een omweg.