De beste kijktip voor komend weekend is Oppenheimer. De film won meerdere Oscars en is nu exclusief te zien bij een van de grote streamingdiensten.

Interstellar, Inception, The Dark Knight… aan deze lijst van de beste Christopher Nolan-films kun je met een gerust hart Oppenheimer toevoegen. De film van Christopher Nolan, gebaseerd op het leven van wetenschapper J. Robert Oppenheimer, was de grote winnaar van de 96e Acadamy Awards. De film won maar liefst zeven Oscars, voor onder meer Beste Film en Beste Acteur, terwijl de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema een prijs voor het Beste Camerawerk in ontvangst mocht nemen. Oppenheimer was al een tijdje op video-on-demand platformen te zien, maar is nu exclusief bij SkyShowtime te streamen zonder dat je er extra voor hoeft te betalen.

Oppenheimer vertelt het verhaal van de Amerikaanse natuurkundige J. Robert Oppenheimer en zijn rol bij de ontwikkeling van de atoombom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt Oppenheimer opdracht om te werken aan het uiterst geheime Manhattan Project. Oppenheimer en een team wetenschappers besteden jaren aan het ontwikkelen en ontwerpen van de atoombom. Hun werk wordt voltooid op 16 juli 1945, als ze getuige zijn van ‘s werelds eerste kernexplosie. Het zal de loop van de geschiedenis voor altijd veranderen.

Hier is de film te bekijken:

Ben je geen abonnee van SkyShowtime, dan kun je 7 dagen gratis proberen. Daarna betaal je €6,99 per maand of €27,50 voor een halfjaar. Heb je al wel een SkyShowtime-abonnement, dan kun je met onderstaande knop meteen kijken.

Het succes van de film is trouwens niet alleen te danken aan het intrigerende verhaal en het uitmundende camerawerk, maar ook aan de cast. Deze bestaat uit hoofdrolspeler Cillian Murphy, Oscarwinnaar Robert Downey Jr. en acteurs als Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek en Kenneth Branagh.

Oppenheimer als miniserie

Met een speelduur van drie uur is het wel een behoorlijke zit, maar gelukkig hebben fans daar iets op gevonden. De film is namelijk perfect op te splitsen in drie delen, zodat je het als een soort miniserie kunt bekijken:

– Part I: Wildest Dreams [start – 0:59:56]

– Part II: Cruel Summer [0:59:57 – 2:00:17]

– Part III: Look What You Made Me Do [2:00:18 – einde]