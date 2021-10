Na de release van iOS 15 kwamen al snel de problemen en bugs in iOS 15 bovendrijven. Na ruim een week bracht Apple iOS 15.0.1 uit, waarin een probleem met de Apple Watch en de opslagbug verholpen werden. Maar er lag nog genoeg klaar om te fixen, want de lijst met problemen is veel langer dan alleen deze twee bugs. Heeft Apple deze problemen in iOS 15.0.2 opgelost? De nieuwe versie heeft buildnummer 19A404.



iOS 15.0.2 beschikbaar

De afgelopen dagen klagen gebruikers over onder andere problemen met CarPlay en verdwenen AirTags. CarPlay kan soms meteen crashen of na het afspelen van muziek. Er is wel een paar stappen die je zelf kan doen om dit op te lossen (de equalizer in- en uitschakelen), maar het zou netter zijn als Apple dit direct bij de bron zelf oplost. Dat geldt ook voor de verdwenen AirTags, die na het updaten naar iOS 15 ineens weg waren.

Uit de releasenotes blijkt dat deze problemen inderdaad opgelost zijn. Apple zegt dat AirTags mogelijk niet verschenen in het Objecten-tabblad en dat CarPlay crashte bij het openen van audio-apps. Apple laat ook weten dat de bug in iMessage waardoor opgeslagen foto’s verdwenen nu opgelost is.

iOS 15.0.2 releasenotes

Dit zijn de releasenotes van iOS 15.0.2:

iOS 15.0.2 bevat probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor je iPhone. Deze update bevat probleemoplossingen voor je iPhone: Foto’s die vanuit Berichten in je bibliotheek waren bewaard, konden worden verwijderd als de bijbehorende berichtenreeks of het bijbehorende bericht werd verwijderd

De leren kaarthouder met MagSafe voor iPhone kon mogelijk geen verbinding maken met Zoek mijn

De Airtag werd mogelijk niet weergegeven in het tabblad ‘Objecten’ in Zoek mijn

CarPlay kon mogelijk geen audio-apps openen of de verbinding kon tijdens het afspelen worden verbroken

Herstel of update van het apparaat kon mislukken bij gebruik van de Finder of iTunes voor iPhone 13-modellen Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/HT201222

iOS 15.0.2 downloaden

Om iOS 15.0.2 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

