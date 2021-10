Er zijn tientallen Google-apps beschikbaar op de iPhone en iPad. Sterker nog: als je wil kun je voor elke functie wel een app van Google gebruiken op je iPhone. Maar één dingen hebben de apps met elkaar gemeen: ze gebruiken de herkenbare Google-stijl die zichtbaar verschilt met die van Apple. De apps voelen daardoor lang niet altijd helemaal ‘native’ en passend bij de rest van de apps op de iPhone en iPad. Daar gaat de komende tijd verandering in komen, aldus Jeff Verkoeyen, engineer bij Google Design voor Apple-systemen.



Google apps in de toekomst beter op iPhone

De huidige Google-apps hebben qua stijl meer de Android-look dan die van iOS. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de bediening, waarbij het hamburgermenu een goed voorbeeld is. Waar dit op Android een veelvoorkomende indeling is, is op iOS de knoppenbalk onderaan veel meer de standaard. En ook qua uitstraling verschillen de twee duidelijk van elkaar. Google zou hiervoor gekozen hebben, omdat UIKit (Apple’s eigen framework voor het bouwen van apps) een paar steekjes liet vallen. Uiteindelijk werd het design dat Google gebruikt voor haar iOS-apps samengevat onder de noemer Material Components for iOS (MDC). Apps kregen daardoor de typische Google-look en waren ook vergelijkbaar met de Android-varianten, maar inmiddels heeft het team besloten om van dit idee af te stappen.



Typisch Google-design in een huidige app

De elementen die Google gebruikt voor haar iOS-apps, gingen steeds verder af staan van de beginselen van iOS, zo legt Jeff Verkoeyen uit. Apple voert elk jaar weer vernieuwingen door bij grote iOS-updates, zowel qua stijl als in de bediening. Titels werden bijvoorbeeld groter, Haptic Touch maakte zijn intrede en nog veel meer. Inmiddels is UIKit volgens Verkoeyen zo ver geëvolueerd dat hun eigen MDC-systeem niet meer nodig is. Binnenkort gaat Google gebruikmaken van de basis van UIKit, denk aan de standaard schakelaars in iOS, gecombineerd met het beste van Google’s eigen design.

Al met al moeten Google’s eigen apps zich dus meer op hun plek voelen voelen op de iPhone en iPad. De beslissing voor deze overstap is eerder dit jaar gemaakt en de komende tijd zou je de verandering moeten gaan merken. Zou jij meer van Google’s apps willen gebruiken als ze meer werken zoals de andere apps op je iPhone of iPad?