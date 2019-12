Je kunt in de App Store reviews als nuttig of spam markeren. Door dit te doen, zorg je ervoor dat de beste reviews meer zichtbaarheid krijgen. Wij leggen je uit hoe je dit doet.

Blader je door de App Store en bekijk je de reviews bij een app, dan kun je elke review markeren als nuttig (of niet nuttig). Hierdoor kunnen gebruikers deze reviews filteren op de meest nuttige recensies, zodat er een beter beeld over de kwaliteit van de app te zien is. Ook kun je reviews als spam markeren. Maar hoe doe je dat precies? Wij leggen het je uit. Bovendien kunnen ontwikkelaars direct reageren, waardoor het schrijven van een App Store-review een handig hulpmiddel kan zijn.



App Store reviews als nuttig of spam markeren

Door App Store-reviews als nuttig te markeren, help je andere gebruikers bij het correct beoordelen van een app. Iedere iOS-gebruiker kan een recensie in de App Store als nuttig markeren met een simpele handeling. Ook het aangeven van spam gaat op deze manier heel eenvoudig. Vervolgens doorloop je onderstaande stappen:

Open de App Store. Zoek de desbetreffende app op. Scroll naar beneden voor Beoordelingen en recensies. Tik eventueel op Toon alle en kies een recensie die je als nuttig wil markeren. Houd de recensie in kwestie lang ingedrukt tot er een menu verschijnt. Kies nu uit één van de drie opties: Nuttig, Niet nuttig of Meld een probleem. Bij de optie Meld een probleem kun je nog kiezen uit allerlei opties.

Bij het bekijken van App Store-reviews kun je ook filteren op bijvoorbeeld de meest nuttige reviews, zodat de recensies die zo gemarkeerd zijn, bovenaan komen te staan. Dit doe je als volgt:

Ga naar het Beoordelingen en recensies-gedeelte van een app in de App Store. Tik rechtsboven in dit gedeelte op Toon alle. Standaard staat de sortering op Meest nuttig. Tik hierop om op andere criteria te sorteren.

Door App Store-reviews op deze manier te sorteren en te markeren, kun je in bepaalde gevallen een veel beter beeld van een app krijgen. Hoewel App Store-reviews handig zijn om de kwaliteit van een app te achterhalen, zijn deze lang niet altijd correct. De markeeropties moeten de App Store-recensies dus een stuk bruikbaarder maken.

Ontwikkelaars kunnen in de App Store ook direct reageren op reviews. Hoewel de recensiesectie geen plek is voor support, kan een ontwikkelaar wel ingaan op klachten en problemen die gebruikers in een recensie bij een app melden. Zodra een ontwikkelaar op jouw recensie reageert, krijg je hiervan een e-mail. Je kunt daarna desgewenst jouw recensie aanpassen, bijvoorbeeld als een probleem verholpen is of als de tekst in je recensie onjuist blijkt.