In de App Store zijn we al gewend aan betaalde reclames voor allerlei apps. Nu zou Apple van plan zijn om dit ook uit te breiden, naar andere apps zoals Kaarten en Podcasts.

Meer reclame in Apple’s eigen apps

Een van de redenen om voor Apple-producten te kiezen is dat je wat meer betaalt voor de hardware, maar daarna niet geconfronteerd wordt met reclame of exploitatie van je privédata. Wat reclame betreft lijkt het nu toch iets te gaan verschuiven: Apple zou plannen hebben om in de Kaarten- en Podcasts-app meer reclame aan te bieden. Ook liggen er plannen om de reclamebusiness flink op te voeren. Bij App Store, Aandelen en de News-app is het al gebruikelijk om reclames te zien tussen de content door. Maar in de Kaarten-app kreeg je tot nu toe neutrale info: je kreeg geen restaurants aanbevolen, die betaalden om extra prominent in beeld te komen. Dat lijkt te gaan veranderen.



Dubbele groeicijfers voor reclame-inkomsten

Het blijkt uit de Power On-nieuwsbrief van Bloomberg. Het advertentieteam van Apple zou in 2022 binnen de afdeling diensten meer naar voren zijn geschoven. Todd Teresi rapporteert nu rechtstreeks aan dienstentopman Eddy Cue. Dat was eerder ook al zo ten tijde van het (mislukte) iAd-netwerk en daarna heeft reclame op een wat lager pitje gestaan. Volgens de geruchtenmodel verdient Apple nu jaarlijks $4 miljard met advertenties en Teresi zou de opdracht hebben gekregen om dit te laten groeien met dubbele cijfers. Dat lukt alleen als de hoeveelheid reclame wordt opgevoerd.

Mark Gurman van Bloomberg verwacht dat er meer reclames in de verschillende apps en diensten te zien zullen zijn, zoals in Boeken, Podcasts en TV+. Het uitbreiden van de Kaarten-app met advertenties zou intern al zijn onderzocht. Daarnaast bevestigde Apple eerder al dat er wordt onderzocht of er in de App Store meer reclames kunnen komen, bijvoorbeeld op de Vandaag-pagina. Vorig jaar werd de hoeveelheid reclame in het zoek-tabblad al opgevoerd.