Apple heeft gaandeweg meer reclame toegevoegd aan de App Store. Sinds deze week zijn er nog wat extra reclameposities bijgekomen op het zoektabblad. Maar intern was er twijfel of het wel paste bij het publieke imago dat Apple probeert uit te stralen.

Reclames in de App Store

Apple staat erom bekend dat je wat meer betaalt voor producten, maar daarna niet lastig wordt gevallen met tracking, dataverzameling en reclames. Op één plek is het echter anders: in de App Store. Uit interne e-mails die in de zaak Epic Games vs Apple naar voren zijn gekomen blijkt dat er flinke strijd was over reclame in de App Store. Deze discussie vond plaats in februari 2015 tussen Apple-engineer David Neumann en Eric Friedman, verantwoordelijk voor fraude-algoritmes en risico’s. Een jaar later kwamen er inderdaad zoekadvertenties in de App Store.



Neumann stuurde Friedman destijds een linkje over een aankondiging dat Google reclames aan de Play Store wilde toevoegen. “Man, ik zou willen dat wij dit konden doen”, aldus Neumann. Zijn collega vond betaalde promoties ook een geweldig idee en verklapte dat het al meermaals was besproken. “Waarom laten we ze niet gewoon betalen voor een positie?”, aldus Friedmann.

‘Tim gaat moeilijk doen’

Terwijl beide mannen het wel zagen zitten, waren ze bang door Tim Cook te worden teruggefloten: “De ontwikkelaars zouden het geweldig vinden. Het probleem is alleen dat Tim de hele wereld vertelt dat we geweldige producten maken zonder gebruikers financieel te exploiteren. Reclames zouden daar helemaal niet bij passen.”

Bekijk ook App Store heeft meer reclame: op deze plek verschijnen appadvertenties Apple heeft de afgelopen tijd in iOS 14.5 bij sommige gebruikers een nieuwe plek voor App Store-reclame getest. Vanaf nu is dit voor iedereen zichtbaar, ook in Nederland.

Na nog wat doorpraten bedachten de medewerkers dat de reclames niet in de ranglijsten moesten staan, maar op het zoek- en ontdek-tabblad, omdat dit betere plekken zijn om apps te ontdekken. Blijkbaar was Tim Cook uiteindelijk snel over te halen, want Apple startte in oktober 2016 met reclames. Mogelijk heeft dat te maken met Apple’s beslissing om de inkomstenstromen wat diverser te maken, zodat het bedrijf minder afhankelijk is van iPhones. De beslissing om reclames toe te laten was in ieder geval erg lucratief: in 2018 werd er al 1 miljard dollar omzet gemaakt. En die inkomstenstroom neemt alleen maar toe: sinds deze week zit er ook een nieuwe, prominentere reclamepositie in de zoekresultaten van de App Store.



Hier zie je de twee reclameposities in de App Store.

De rechtszaak tussen Epic Games en Apple brengt soms verrassende details aan het licht. Het zijn zaken die Apple het liefst binnenskamers had willen houden. Meer over de zaak lees je in onze round-up.