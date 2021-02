Apple test in iOS 14.5 een nieuwe plek voor reclames in de App Store, namelijk direct in het zoekscherm. Apple licht daar nu al enkele aanbevolen apps uit.

Al een aantal jaar biedt Apple ontwikkelaars de mogelijkheid om reclames in te kopen in de App Store. Sinds 2019 heeft ook de Nederlandse App Stores reclame, zodra je naar een app zoekt. Maar het lijkt erop dat Apple op meer plekken advertenties wil gaan tonen. 9to5Mac ontdekte dat in de beta van iOS 14.5 ook een reclame getoond wordt op het Zoek-tabblad, nog voordat je zelf een zoekterm invoert.



App Store test nieuwe plek voor reclame

In het Zoek-tabblad vind je nu een lijst met ‘aanbevolen’ apps. Het is niet helemaal duidelijk waar deze apps op gebaseerd zijn, maar je weet in ieder geval dat ontwikkelaars er niet voor betaald hebben om op deze pagina te verschijnen. Maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Bovenaan dit rijtje van aanbevolen apps verschijnt in in ieder geval de Amerikaanse App Store nu ook een advertentie voor een app. Dit is alleen nog zichtbaar in de beta van iOS 14.5.

De advertentie is te herkennen aan het blauwe kader en het woordje ‘Ad’, net als bij de advertenties die je na het zoeken nu al in de App Store vindt. Hoewel de advertentie eerder zichtbaar is, is het nog maar de vraag of je er als gebruiker ook meer last van hebt. De meeste mensen zullen het Zoek-tabblad vooral gebruiken om snel iets in te typen en een app te zoeken, niet om het rijtje van aanbevolen apps eens nader te bekijken.

Wat vind jij van deze nieuwe plek voor een advertentie? Vind jij dit storender dan de huidige plek? Laat het ons weten in de reacties.

Europa waarschuwt Apple: behandel alle apps gelijk

Tegelijkertijd ligt Apple ook in het vizier bij Margrethe Vestager van de EU. Zij waakt erover dat bedrijven in Europa eerlijk handelen. Apple gaat binnenkort de anti-reclametracking invoeren, waarbij apps een melding moeten tonen als ze gebruikers ook in andere apps en websites willen volgen voor persoonlijke advertenties. Vestager zegt tegen Reuters dat Apple haar eigen apps net zo moet behandelen en dus ook deze melding moet tonen als een Apple-app je ook wil volgen op andere plekken voor persoonlijke reclame.

Vestager zegt wel dat ze voorstander is van een duidelijke opt-out keuze, waarin je gebruikers dus de optie geeft om zich af te melden voor dit soort trackingpraktijken. Er lopen bij Apple nog altijd onderzoeken in de EU naar eventueel machtsmisbruik van de App Store en Apple Pay.