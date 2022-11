Een nieuw onderzoek claimt dat Apple’s device analytics informatie bevat waarmee je als individu te herkennen bent. De info kan ook in verband worden gebracht met hoe het toestel wordt gebruikt, de prestaties, functies en meer. Zelf beweert Apple dat je gegevens bij Apple veilig zijn en legt grote nadruk op privacy. De security-onderzoeker Tommy Mysk en Talal Haj Bakry ontdekten dat de statistieken die Apple verzamelt een ID bevatten die ‘dsId’, oftewel Directory Services Identifier. Deze is uniek voor elk iCloud-account en is dus ook te herleiden tot een specifieke gebruiker.



Op basis van die info kan de naam, geboortedatum, e-mailadres en andere info achterhaald worden als je dit op iCloud bewaart. Op de privacy-pagina van Apple staat dat het bedrijf de informatie niet kan herleiden tot een specifieke gebruiker. Wel kan het informatie over hardware bevatten en hoe je je device gebruikt. Verderop wordt nogmaals benadrukt dat Apple uit de gegevens niet kan afleiden wie jij bent.

Eerder kwam Apple al in opspraak vanwege het in de gaten houden van je klikgedrag in de App Store, iets wat externe bedrijven niet mogen doen. Apple introduceerde App Tracking Transparency en andere maatregelen om te zorgen dat jouw gegevens niet herleidbaar zijn tot een individu. De bedoeling daarvan is dat er geen profiel kan worden opgebouwd en dat je data niet geëxploiteerd kan worden. Toch doet Apple het zelf wel, als we deze twee onderzoekers mogen geloven.

🚨 New Findings:

🧵 1/6

Apple’s analytics data include an ID called “dsId”. We were able to verify that “dsId” is the “Directory Services Identifier”, an ID that uniquely identifies an iCloud account. Meaning, Apple’s analytics can personally identify you 👇 pic.twitter.com/3DSUFwX3nV — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 21, 2022

Wat kun je eraan doen?

Bij het instellen van een nieuwe iPhone geef je aan of je analytische data met Apple en met externe ontwikkelaars wil delen. Heb je later spijt gekregen, dan kun je dit wijzigen via Instellingen > Privacy en beveiliging > Analyse en verbeteringen. Hier kun je de schakelaar uit zetten, waarbij het ook meteen geldt voor analytische gegevens die via je Apple Watch worden verzameld.