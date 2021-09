Apple kan gepersonaliseerde reclame tonen in haar eigen apps. In deze tip leggen we je uit waar je de reclame kan zien en hoe je de gepersonaliseerde reclame uitschakelt.

Apple heeft een eigen reclameplatform waarin je gegevens gebruikt kunnen worden om je reclame te tonen die op jouw smaak en voorkeuren afgestemd is. Als je liever niet wil dat Apple deze gegevens gebruikt om de reclame voor jou passend te maken, dan kan je de gepersonaliseerde reclame op iPhone, iPad en Mac uitschakelen. Daarmee verminder je de hoeveelheid reclame niet, maar zorg je er wel voor dat Apple sommige gegevens niet gebruikt om de advertenties passender te maken.

Waar zie ik de gepersonaliseerde reclame van Apple?

De advertenties die afkomstig zijn van Apple’s reclameplatform, verschijnen alleen in Apple’s eigen apps. Momenteel toont Apple in deze apps reclames afkomstig van dit eigen platform, al dan niet gepersonaliseerd:

App Store

Aandelen

Apple News (niet in Nederland en België beschikbaar)

In de App Store zie je bijvoorbeeld reclames en advertenties van apps. In de Aandelen-app verschijnen nieuwsberichten die passen bij jouw voorkeuren.

Welke gegevens gebruikt Apple voor eigen reclame?

Apple gebruikt diverse soorten gegevens om de reclames op jouw voorkeuren af te stemmen:

Apparaatgegevens (zoals taal, apparaattype, versie van het besturingssysteem)

Apparaatlocatie (indien locatievoorzieningen is ingeschakeld)

Zoekopdrachten in de App Store

Artikelen in Aandelen en Apple News

Daarnaast stelt Apple segmenten samen, waarin gelijkgestemden in groepen verdeeld worden. Je wordt daardoor dus ingedeeld in een groep met mensen met bijvoorbeeld dezelfde taalinstelling, interesses via de artikelen in Aandelen en de zoekopdrachten in de App Store. Apple gebruikt daar diverse gegevens voor:

Accountgegevens (je naam, adres, leeftijd en meer)

Downloads, aankopen en abonnementen

Onderwerpen en categorieën van artikelen in Aandelen en Apple News

Interactie met eerdere reclames

Deze gegevens worden met niemand gedeeld, ook niet met andere bedrijven. De gegevens worden ook niet gebruikt om je te volgen in andere apps. Apple gebruikt dit alleen om je in een groep met overeenkomstige personen in te delen. Je kunt hier meer lezen over de privacy rondom deze advertenties.

Gepersonaliseerde reclames van Apple uitschakelen

Als je niet wil dat Apple bovenstaande gegevens gebruikt om voor jou gepersonaliseerde reclames te tonen, kun je dit zelf uitschakelen. Dit doe je zo:

iPhone en iPad

Ga naar Instellingen > Privacy. Scroll naar onderen en tik op Apple reclame. Zet de schakelaar bij Gepersonaliseerde reclame uit.

Mac

Open Systeemvoorkeuren en klik op Beveiliging en privacy. Klik op Privacy. Scroll links naar onderen en klik op Apple reclame Vink het vakje bij Gepersonaliseerde advertenties uit.

Hou er dus rekening mee dat de hoeveelheid advertenties hiermee niet beïnvloed wordt. Zelfs als de schakelaar uit staat, gebruikt Apple enkele anonieme gegevens om reclames te tonnen. Met de knop Bekijk info over gerichte reclame kun je zien welke gegevens in dat geval gebruikt worden.

Goed om te weten: vanaf iOS 15 vraagt Apple met een pop-up in de App Store of je de gepersonaliseerde reclames wil in- of uitschakelen. Je kan vanuit deze melding meteen je keuze maken.

Meer lezen over privacy en advertenties? Lees dan onze tip hoe je advertentietracking (IDFA) bij apps kunt uitschakelen, om te voorkomen dat je tussen apps en websites gevolgd wordt.