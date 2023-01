Het is nog maar een paar maanden geleden dat Apple de Apple TV 4K 2022 uitbracht, waar niet alleen een veel snellere chip in zit maar die ook een veel lager prijskaartje heeft. Op korte termijn hoeven we dan ook geen nieuw model te verwachten, maar Mark Gurman van Bloomberg zegt dat Apple wel een nieuw model in voorbereiding heeft. Volgens de bron komt de nieuwe Apple TV in de eerste helft van 2024.



‘Nieuwe Apple TV 2024 krijgt snellere chip’

De bron zegt niet om welke chip het gaat, maar het lijkt waarschijnlijk dat het hier gaat om een A16- of A17-chip. De huidige Apple TV heeft een A15-chip en momenteel is de A16-chip van de iPhone 14 Pro de nieuwste versie. Maar in september wordt de iPhone 15 met A17-chip verwacht, wat dus op het moment dat de nieuwe Apple TV in 2024 verschijnt de snelste A-chip is. Maar het is nog de vraag op welke manier de Apple TV profiteert van deze snellere chip. Ondersteuning voor 8K hoef je in ieder geval nog niet te verwachten.

Andere verbeteringen voor deze Apple TV 2024 zijn nog niet bekend. De bron zegt in ieder geval wel dat de Apple TV het huidige design behoudt. Voor de huidige Apple TV 2022 heeft Apple het ontwerp iets aangepast, want hij is een stukje kleiner dan het voorgaande model doordat er geen actieve ventilatie meer in zit. Maar een nog kleinere Apple TV of een Apple TV in de vorm van een hdmi-stickje hoef je niet te verwachten.

Apple werkt aan meerdere nieuwe apparaten voor de smart home, allemaal gepland voor 2024 of later. Zo schreven we eerder over een gecombineerde Apple TV en HomePod in één en komt er een iPad-achtig smart display aan, voor bediening van je HomeKit-accessoires.