YouTuber Scotty Allen is bijna een jaar bezig geweest om een functionerende iPhone te maken. Het uitgangspunt was een blok aluminium. In een video is te zien hoe hij dit heeft aangepakt.

Scotty Allen, een youtuber met bijna 2 miljoen abonnees op zijn Strange Parts-kanaal, kwam op het idee om een blok aluminium om te vormen tot een iPhone 12. Na elf maanden en meer dan tien prototypes lukte het eindelijk om de componenten in de behuizing te krijgen – en het lukte daarna ook nog om een signaal te ontvangen. Het idee is dat Allen wil lagen zien dat iedereen zelf een iPhone kan bouwen op basis van bestaande componenten. Het project kostte hem vele uren en tussen de 5.000 en 10.000 dollar aan materiaal om het voor elkaar te krijgen. Met de documenten die Allen beschikbaar stelt moeten anderen in staat zijn om het voor minder dan $1.000 na te doen.

Zelf een iPhone-behuizing maken: kan ook jij!

Mensen die Strange Parts sponsoren via Patreon kunnen de ontwerpbestanden downloaden om met CAD- en CAM-technologie aan de slag te gaan. De voormalige Google-engineer spreekt over “de start van een revolutie”. Als eigenaar van je telefoon zou je ze niet alleen in de hand mogen houden, maar je zou ook in staat moeten zijn om ze te repareren en het uiterlijk aan te passen zoals je wilt, net zoals onze auto’s en pc’s. Om de uiteindelijke behuizing op de foto te maken stond een $5.000 kostende CNC-machine 20 uur lang te draaien. De behuizing zorgt ervoor dat aanpassingen mogelijk zijn die voorheen ondenkbaar waren, zoals een grotere batterij en terugkeer van de koptelefoonaansluiting.

Zo’n aanpassing is geen bedreiging voor Apple, want om zelf een aangepaste iPhone te kunnen maken heb je nog steeds een originele iPhone als uitgangspunt nodig. Je hebt bijvoorbeeld een authentiek moederbord nodig, die je niet los kunt aanschaffen. Het is dan ook meer de bedoeling dat een kapotte telefoon een nieuw leven krijgt en niet op de vuilnishoop beland. In de hierboven getoonde video zie je alle stappen die je moet doorlopen, waarna je kunt overwegen of je het ook eens wilt proberen.

Toch heeft zo’n aluminium iPhone wel wat beperkingen. Het signaal komt er minder goed doorheen en je kunt ook niet draadloos opladen. Meer info vind je op de website van Strange Parts.