De nieuwe Apple Pencil Pro biedt meerdere nieuwe functies, waaronder een knijpfunctie, een zoekfunctie en een draaifunctie. In dit artikel lees je wat er mogelijk is met alleen de nieuwe Apple Pencil Pro.

De Apple Pencil is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de iPad. Het is een accessoire dat niet per se nodig is als je een nieuwe iPad koopt, maar waar veel mensen wel veel plezier uit halen. Of je nou graag tekent of schildert, gewoon eenvoudig aantekeningen wil maken of het prettig vindt om de iPad ermee te bedienen: de Apple Pencil komt in veel situaties van pas. Met de komst van de nieuwe Apple Pencil Pro heeft Apple vier varianten, namelijk de eerste generatie Apple Pencil, de Apple Pencil 2, de goedkopere Apple Pencil met usb-c en dus de nieuwste Apple Pencil Pro. Maar wat maakt de Apple Pencil Pro nou echt Pro? Er zijn meerdere nieuwe functies die ervoor zorgen dat je meer met de nieuwe Apple Pencil kan doen.

De nieuwe Apple Pencil Pro is alleen geschikt voor de iPad Pro 2024 en iPad Air 2024. Voor deze modellen kan je ook de Apple Pencil met usb-c gebruiken, maar wil je er alles uit halen, dan is de nieuwste Apple Pencil Pro het model dat je moet hebben.

#1 Nieuwe knijpfunctie biedt extra mogelijkheden

Een van de nieuwe functies die je in de Apple Pencil Pro vindt, is de nieuwe knijpfunctie. Je kunt nu in de Apple Pencil knijpen om een extra menu in beeld te krijgen. In bijvoorbeeld de Freeform-app verschijnt een halfrond menuutje waarmee je sneller kan wisselen tussen teken- en schrijftools. Dit menu verschijnt precies op de plek waar je de Apple Pencil bij het scherm houdt, waardoor dit sneller is dan wanneer je op verschillende menuutjes aan de randen van het scherm moet tikken.

Elke ontwikkelaar kan dankzij PencilKit de knijpfunctie ondersteunen, waarbij ze zelf kunnen bepalen hoe dit menu eruit ziet.

#2 Haptische feedback bij gebruik

Als je de knijpfunctie gebruikt, voel je in de Apple Pencil Pro een klein tikje. Dat is erg prettig, omdat je dan ook voelt dat je knijpactie herkend wordt. Deze haptische feedback voel je ook bij het dubbel tikken op de Apple Pencil. Het verschil is klein, maar maakt het gebruik van de Apple Pencil toch net iets beter.

#3 Ondersteuning voor Zoek mijn-app

Ben jij de Apple Pencil wel eens kwijtgeraakt? Dan komt deze nieuwe functie van de Apple Pencil Pro goed van pas. De Apple Pencil Pro verschijnt nu ook gewoon in de Zoek mijn-app, zodat je hem met de vertrouwde interface (die je kent van de AirPods en Siri Remote) kan terugvinden op basis van Bluetooth-signaal. Er zit geen speakertje in om een geluidje op de Apple Pencil af te spelen, maar toch kan dit erg handig zijn. Voor het zoeken van de Apple Pencil ben je dan dus afhankelijk van de visuele aanwijzingen op je iPad-scherm.

#4 Barrel roll: draai een rondje met de Apple Pencil

De Apple Pencil Pro heeft een functie genaamd Draaien (“Barrel roll”). Door de Apple Pencil fysiek om zijn eigen as te laten draaien, kun je bepaalde effecten tijdens het tekenen gebruiken. Een andere nuttige toepassing zie je bij de de markeerstift: door te draaien teken je in plaats van een brede streep een smalle streep. Je kunt dit op elk moment gebruiken en ontwikkelaars kunnen dit ook in hun eigen app implementeren.

#5 Overige functies Apple Pencil Pro

De Apple Pencil Pro heeft ook alle andere functies die je nu al op de Apple Pencil 2 vindt:

Nauwkeurig schrijven en tekenen

Snelle reactietijd

Kantelgevoelig

Drukgevoelig

Magnetische bevestiging Draadloos opladen en koppelen

Apple Pencil hover support

Tik-functie

Mogelijkheid tot inscriptie

De nieuwe Apple Pencil Pro is vanaf nu beschikbaar en wordt vanaf 15 mei 2024 geleverd en kost €149,-.