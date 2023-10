Apple en Formule 1

Tim Cook heeft blijkbaar de smaak te pakken gekregen, nadat hij in oktober 2022 met de finishvlag mocht zwaaien bij de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Hij straalde daarbij weinig enthousiasme uit, maar helemaal koud liet de sport hem niet. Apple ziet nu mogelijkheden om erin te investeren. Apple zou volgens geruchten 2 miljard dollar per jaar willen betalen voor de exclusieve wereldwijde streamingrechten van de Formule 1-verslaggeving.



Apple zou een bod op tafel willen leggen dat de Formule 1-organisatie moeilijk kan weigeren. Als de deal doorgaat zou Apple aanvankelijk ongeveer 25% van het totale pakket aan streamingrechten krijgen. Naarmate bestaande contracten aflopen, neemt dit in een periode van vijf jaar toe naar 100%. Business F1 Magazine beweert dat Apple een vast bedrag per jaar willen betalen voor een periode van 7 jaar, ook al zijn de volledige rechten nog niet binnen. Apple liet eerder al een documentaire produceren over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

In 2016 verscheen ook al eens een gerucht dat Apple de Formule 1-rechten zou willen kopen. Toen beweerde de bekende Formule 1-blogger Joe Saward dat Apple interesse had. Het werd destijds beschouwd als een vreemd gerucht, dat Saward in de wandelgangen had vernomen. Concreet bewijs had hij niet. Anno 2023 is het opeens niet meer zo vergezocht. Apple biedt al diverse sportdiensten op Apple TV+, waaronder MLB Friday Night Baseball en de MLS Season Pass. Leuk voor de liefhebbers van Amerikaanse sporten, maar in ons land kijken we liever massaal naar de Formule 1.

Opvallend is dat Apple-topman Eddy Cue ooit in een interview aangaf dat Apple zelf geen exclusieve tv-shows wil maken. Het bedrijf biedt liever een platform aan waar andere bedrijven hun content kunnen aanbieden. Dat is mooi gesproken in 2016, maar anno nu i shet heel normaal dat Apple allerlei sportcontent aanbiedt.