Communicatie is volgens bronnen één van de belangrijke pijlers van Apple's mixed reality-headset. Volgens Mark Gurman gaan Memoji en SharePlay belangrijke rollen spelen in FaceTime in de mixed reality-headset.

De drie belangrijkste functies van Apple’s eerste mixed reality-headset zijn gaming, mediaconsumptie en communicatie. In die laatste twee zou FaceTime een grote rol spelen en dan met name in combinatie met Memoji en SharePlay, zo zegt Mark Gurman in zijn nieuwste editie van de nieuwsbrief.



‘Apple’s mixed reality-headset krijgt FaceTime met Memoji en SharePlay’

In het vraag-en-antwoord-deel van de nieuwsbrief spreekt Gurman zijn vermoedens uit hoe Apple FaceTime gaat gebruiken in de mixed reality-headset. Hij verwacht dat er tijdens een FaceTime-gesprek een virtuele omgeving gecreëerd wordt, waarin je met tientallen andere in gesprek zit. Maar in plaats van dat je het gezicht van iedereen ziet, zie je van iedere deelnemer de Memoji. De headset kan mogelijk de gezichtsuitdrukkingen van de gebruikers analyseren en deze omzetten in de 3D-versie van zichzelf. Het is nu ook al mogelijk om op de iPhone tijdens FaceTime Memoji en Animoji te gebruiken.

Een ander belangrijk onderdeel wordt volgens Gurman het gebruik van SharePlay. Dit zou geïntegreerd worden in realityOS, het mogelijke besturingssysteem van de headset. Met SharePlay kun je samen met anderen via FaceTime een serie kijken, muziek luisteren en meer. SharePlay zou van de headset een socialer apparaat kunnen maken. Veel huidige VR-brillen zijn vaak apparaten voor persoonlijk gebruik. Andere mensen zien niet wat jij ziet, maar met SharePlay kan het gebruik van de headset een stuk socialer worden. Of SharePlay op de headset ook gecombineerd kan worden met SharePlay op bijvoorbeeld een iPhone, is niet duidelijk.

Apple heeft de laatste jaren steeds meer functies gemaakt die van pas komen bij het gebruik van een mixed reality-headset. Naast SharePlay en Memoji, doet Apple ook steeds meer met augmented reality. In iOS 15 kun je in bepaalde steden AR gebruiken om te navigeren tijdens het wandelen, terwijl de LiDAR-scanners in de nieuwste iPhones en iPads AR sterk verbeteren.

Apple’s mixed reality-headset zou nog ergens dit jaar aangekondigd kunnen worden. Mogelijk dat Apple tijdens de WWDC al iets van het nieuwe project laat zien. Er zijn ook aanwijzingen dat de mixed reality-headset is uitgesteld.