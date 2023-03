Tim Cook wil dat de headset snel komt

Tim Cook zou daarbij de kant hebben gekozen van COO Jeff Williams, die eveneens vindt dat de headset nu snel moet worden uitgebracht. Ze staan daarbij recht tegenover het designteam van Apple, zo meldt de Financial Times ($). Sinds het vertrek van Jony Ive in 2019 staat Apple’s designteam onder de directe leiding van Williams. Medewerkers zouden sindsdien in toenemende mate hebben geklaagd dat de ontwikkeling van nieuwe producten steeds meer wordt geleid door mensen met een operationeel-bedrijfskundige achtergrond. Dat geldt ook voor Tim Cook zelf, die in het verleden jarenlang Chief Operating Officer (COO) van Apple was. Wellicht is het ook de reden waarom de opvolgster van Jony Ive nu opstapt.



De headset-releasedatum zou binnen het bedrijf onderwerp van verhitte discussies zijn geworden. Zo zou het team voor industrieel design hebben gewaarschuwd dat de producten in deze nieuwe categorie nog niet klaar zijn. Ze wilden uitstel totdat er een beter uitontwikkelde, lichtgewicht AR-bril is. Maar dat kan wel een paar jaar duren.

Apple’s operationele team wil echter een vroege versie van het product uitbrengen, in de vorm van een skibril en voornamelijk gericht op VR. Hiermee zou je 3D-video’s kunnen kijken, interactieve workouts uitvoeren en FaceTime-bellen met virtuele avatars. Tim Cook en Jeff Williams hebben daarbij als CEO en COO de meest machtige stem. Zij zouden de waarschuwingen van het designteam in de wind hebben geslagen en dringen nu aan op een snelle introductie van een headset met beperkte functionaliteit. Voormalige Apple-engineers die aan de producten werkten melden dat ze onder zware druk werden gezet om de headset op de markt te brengen. Een engineer vertelde dat het vroeger leuker was om bij Apple te werken: er werden allerlei slimme technische oplossingen verzonnen om aan de “belachelijke eisen” van het designteam te voldoen. Dit maakte het werk uitdagend. Maar sindsdien zou de operationele tak binnen Apple het voor het zeggen hebben.

Apple’s headset zou al zeven jaar actief worden ontwikkeld en dat is twee keer zo lang als er nodig was voor de allereerste iPhone. Tim Cook zou zich er enorm mee verbonden voelen, aangezien dit het eerste belangrijke nieuwe platform is dat geheel onder zijn leiding is ontstaan. De laatste keer dat er een nieuw platform bij kwam, was de Apple Watch, waar Steve Jobs nog grote invloed op zou hebben uitgeoefend. Er kwam sindsdien een extra platform bij voor de Apple TV (een bestaand product) en de HomePod kwam erbij, maar dit zijn geen producten die je leven of gedrag drastisch gaan veranderen. Bij de aanstaande headset moet dat wel het geval zijn.