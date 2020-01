Wil je je eigen contactkaart voorzien van een Memoji-afbeelding? In deze tip laten we zien hoe je dat doet. Je kunt ook die van je vrienden instellen.

Je kunt een Memoji opslaan als afbeelding. Vervolgens kun je hem gebruiken als profielfoto voor bijvoorbeeld WhatsApp en Twitter. Handig voor als je geen geschikte foto van jezelf kunt vinden, want een Memoji maak je het precies zoals jij zelf wilt. Je kunt ook de Memoji van vrienden opslaan; deze stel je vervolgens in bij hun contactkaart. Je ziet de Memoji vervolgens in iMessage en als je gebeld wordt.



Memoji opslaan als afbeelding

Voordat je een Memoji opslaat als afbeelding moet je er natuurlijk wel eentje hebben. Hiervoor hebben wij een aparte tip, waarin we laten zien hoe je een Memoji maakt. Wil je een Memoji van een vriend(in) opslaan, dan moet je er zelf eentje maken.

Heb je eenmaal een Memoji gemaakt, volg dan deze stappen om hem op te slaan:

Open Berichten. Tik op de drie puntjes rechtsboven. Kies voor Wijzig naam en foto. Kies eventueel een nieuwe Memoji en tik op de profielfoto. Houd je vinger ingedrukt op de afbeelding en kies Kopieer. Open de Notities-app. Plak je Memoji in een nieuwe notitie. Houd je vinger ingedrukt op de afbeelding en kies Deel Ten slotte kies je Bewaar afbeelding in het menu.

Het zijn redelijk wat stappen, maar je hebt nu een Memoji opgeslagen als afbeelding. Je kunt hem terugvinden in de Foto’s-app. Per app of sociaal medium moet je dit nu zelf instellen als profielfoto.

Wil je de Memoji van vrienden instellen als afbeelding bij hun contactkaart, volg dan bovenstaande stappen. Ook hier moet je eerst zelf de Memoji maken. Je ziet deze vervolgens staan in het overzicht waar je je naam en foto kunt wijzigen.